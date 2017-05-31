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Шавкат Мирзиёев утвердил порядок предоставления политического убежища в Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shavkat-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429292-ru.html

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31 мая 2017, 17:35       Комментарии

Ташкент, 31 мая /Толонбай Курбанов – Кабар/. Президент Шавкат Мирзиёев своим указом в понедельник утвердил Положение о порядке предоставления политического убежища в Узбекистане.
Как сообщают сегодня узбекские СМИ, текст документа опубликован накануне на сайте главы государства.
Согласно документу, политическое убежище предоставляется иностранным гражданам и лицам без гражданства с учетом национальных интересов Узбекистана на основании общепризнанных принципов и норм международного права, в соответствии с Конституцией, законами и иными нормативно-правовыми актами Узбекистана.
Политическое убежище предоставляется лицам и членам их семей, ищущим убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей гражданской принадлежности или постоянного местожительства за общественно-политическую деятельность, религиозные убеждения, расовую или национальную принадлежность, а также других случаев нарушений прав человека, которые предусмотрены нормами международного права.
Лицо, которому предоставлено политическое убежище в Узбекистане, и члены его семьи пользуются на территории страны правами и свободами, а также несут обязанности, установленные законодательством или международными договорами Узбекистана для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в республике.
Политическое убежище не предоставляется, если лицо преследуется за действия (бездействие), признаваемые в Узбекистане преступлением, или виновно в совершении действий, противоречащих основополагающим целям и принципам Организации Объединенных Наций; если лицо привлечено в качестве обвиняемого по уголовному делу либо в отношении него имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению на территории Узбекистана обвинительный приговор суда; если лицо прибыло из третьей страны, где ему не грозило преследование; если лицо имеет гражданство третьей страны, где оно не преследуется; представило заведомо ложные сведения; если лицо не может или не желает вернуться в страну своей гражданской принадлежности или страну своего постоянного местожительства по экономическим, экологическим или социальным причинам, а также в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.
Политическое убежище предоставляется указом Президента и утрачивается согласно указу главы государства. Максимальный срок рассмотрения ходатайства - один год.
В соответствии с указом будут созданы биометрические базы данных иностранных граждан и лиц без гражданства, обратившихся за предоставлением политического убежища в Узбекистане.

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