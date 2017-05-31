Подписаны Указы о назначении и направлении судей местных судов КР

31 мая 2017, 17:59 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указы о назначении судей местных судов КР и направлении их для осуществления полномочий. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

Советом по отбору судей КР Президенту КР А.Атамбаеву внесены предложения:

- по одному новому кандидату на должность судьи Верховного суда КР;

- по двум кандидатам для назначения на должности судей в Таласский горсуд Таласской области и Джумгальский райсуд Нарынской области.

25 мая 2017 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 2 кандидатам на должности судей местных судов.

Изучив материалы по претенденту на должность судьи Верховного суда КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по нему в Совет по отбору судей КР.

В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда КР будет осуществляться согласно статье 18 конституционного Закона КР "О статусе судей КР".

По кандидатам на должности судей местных судов изданы 2 указа.

Первым указом, отобранные по конкурсу кандидаты, назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.

Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Таласский городской суд Таласской области:

- Медеров Азирет Баратович;

В Джумгальский районный суд Нарынской области:

- Нурбаев Бакытбек Сайдиллаевич.

Настоящие Указы вступают в силу со дня подписания.