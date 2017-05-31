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Подписаны Указы о назначении и направлении судей местных судов КР

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisany...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429291-ru.html

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31 мая 2017, 17:59       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указы о назначении судей местных судов КР и направлении их для осуществления полномочий. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.
Советом по отбору судей КР Президенту КР А.Атамбаеву внесены предложения:
- по одному новому кандидату на должность судьи Верховного суда КР;
- по двум кандидатам для назначения на должности судей в Таласский горсуд Таласской области и Джумгальский райсуд Нарынской области.
25 мая 2017 года Глава государства провел собеседование с некоторыми из кандидатов. С учетом результатов собеседования, дополнительно представленных материалов Президент Кыргызской Республики согласился с предложениями названного Совета по 2 кандидатам на должности судей местных судов.
Изучив материалы по претенденту на должность судьи Верховного суда КР, дополнительно истребованные от различных государственных органов сведения и отзывы, Глава государства вернул материалы по нему в Совет по отбору судей КР.
В дальнейшем рассмотрение и представление кандидатур на должности судей Верховного суда КР будет осуществляться согласно статье 18 конституционного Закона КР "О статусе судей КР".
По кандидатам на должности судей местных судов изданы 2 указа.
Первым указом, отобранные по конкурсу кандидаты, назначены на должности судей местных судов на срок в соответствии с Конституцией.
Вторым указом назначенные судьи направлены для осуществления судейских полномочий в Таласский городской суд Таласской области:
- Медеров Азирет Баратович;
В Джумгальский районный суд Нарынской области:
- Нурбаев Бакытбек Сайдиллаевич.
Настоящие Указы вступают в силу со дня подписания.

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