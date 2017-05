Для чего нужны новые паспорта, кроме выборов, — пояснения ГРС

31 мая 2017, 17:10 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Государственная регистрационная служба назвала заблуждением то, что биометрические паспорта нужны только для выборов.

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Омурбек Бабанов заявил, что новые паспорта можно использовать только на выборах. Он утверждает, что граждане Кыргызстана с биометрическими паспортами не могут оформить кредиты в финансовых учреждениях и обратиться в правоохранительные органы, так как вся информация находится в чипе. Между тем считывающих устройств в банках еще нет.

По информации ГРС, с 2 мая более 10 тысяч граждан КР получили биометрические паспорта образца 2017 года и свыше 50 тысяч подали документы на их получение.

Государственная регистрационная служба заявляет, что графа "национальность" содержится в электронном варианте во встроенном чипе. Каждый желающий гражданин может указать свою нацию как в анкете, так и в чипе паспорта.

"Это говорит о том, что графу "национальность" перевели в электронный формат, а не убрали совсем из документа. Необоснованные заявления вроде "биометрические паспорта нужны только для выборов" - это заблуждение. Именно хранение сведений о гражданах в электронном виде в чипе обеспечивает удобства при использовании паспорта", - отметили в ведомстве.

<ul><li>Да. Я подал в онлайн-режиме, скоро уже получу</li><li>Да. Я за современные технологии</li><li>Нет. Как всегда, буду тянуть до последнего</li><li>Нет. Я против биометрических паспортов</li><li>А что, у нас паспорта меняют?</li></ul>В ГРС сообщили, что теперь при изменении прописки или же семейного положения не нужно менять паспорт, как это было со старыми ID-картами. Перечень необходимых документов для получения нового паспорта сокращен до минимума. А если они в электронном варианте (загс, справка из адресно-справочного бюро) имеются в базе ГРС, тогда вообще ни одного документа для получения паспорта не требуется, отметили в ведомстве.

Также сообщается, что в два раза сокращен срок изготовления паспорта. Он имеет много защитных элементов. В перспективе можно будет использовать этот паспорт вместо водительского удостоверения, банковской и пенсионной карт и в других случаях. Необходимый объем памяти в паспорте уже заложен.

Для возможности считывания открытых данных на чипе разработано бесплатное мобильное приложение "KGZ eID NFC Reader". Его можно скачать в Google Play Market. Для доступа к данным чипа понадобится мобильный телефон или планшет с функцией NFC.

