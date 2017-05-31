Президентские выборы пройдут 15 октября — решение Жогорку Кенеша

31 мая 2017, 17:22 Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Парламент Кыргызстана одобрил в третьем чтении поправки в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Если глава страны Алмазбек Атамбаев подпишет законопроект, то будут внесены следующие основные изменения в закон о выборах:

<ul> <li>выборы главы государства будут назначены на третье воскресенье октября (в 2017 году это 15 октября);</li> <li>избирательный залог для кандидатов в президенты увеличится со 100 тысяч до 1 миллиона сомов;</li> <li>на следующих выборах депутатов Жогорку Кенеша пройдут те партии, которые наберут свыше 9 процентов голосов от общего количества избирателей. На данный момент избирательный порог составляет 7 процентов;</li> <li>мандат выбывшего депутата достается новому депутату того же пола.</li> </ul> За законопроект проголосовали 106 депутатов, против - девять. На момент голосования было зарегистрировано 115 законодателей.

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