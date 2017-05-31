Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Пресс-центр "ВБ": Чиновники создают барьеры для трансформации земельПресс-центр "ВБ": Чиновники создают барьеры для трансформации земельГенпрокуратура отозвала иски к радио "Азаттык"Генпрокуратура отозвала иски к радио "Азаттык"

Президентские выборы пройдут 15 октября — решение Жогорку Кенеша

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429287-ru.html

Похожие новости

Сегодня: дату выборов переназначили, урагана не будет, мордобой на дороге

Для чего нужны новые паспорта, кроме выборов, — пояснения ГРС

Октябрьский райсуд прекратил дело по иску Генпрокуратуры в отношении "Азаттык медиа"

Заседание совета глав государств СНГ планируется в октябре в Сочи

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил перенос выборов на 15 октября

31 мая 2017, 17:22       Комментарии

БИШКЕК, 31 мая - Sputnik. Парламент Кыргызстана одобрил в третьем чтении поправки в закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша.
Если глава страны Алмазбек Атамбаев подпишет законопроект, то будут внесены следующие основные изменения в закон о выборах:
<ul> <li>выборы главы государства будут назначены на третье воскресенье октября (в 2017 году это 15 октября);</li> <li>избирательный залог для кандидатов в президенты увеличится со 100 тысяч до 1 миллиона сомов;</li> <li>на следующих выборах депутатов Жогорку Кенеша пройдут те партии, которые наберут свыше 9 процентов голосов от общего количества избирателей. На данный момент избирательный порог составляет 7 процентов;</li> <li>мандат выбывшего депутата достается новому депутату того же пола.</li> </ul> За законопроект проголосовали 106 депутатов, против - девять. На момент голосования было зарегистрировано 115 законодателей.
Интересные факты о возможных президентах КР читайте в материале Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум