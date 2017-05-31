Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.63 $/гр (+0.03) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Премьер: Из-за коррупции сокращается площадь орошаемых пахотных земельПремьер: Из-за коррупции сокращается площадь орошаемых пахотных земельВступление в силу техрегламентов ЕАЭС ударит по экспортообразующим отраслям КыргызстанаВступление в силу техрегламентов ЕАЭС ударит по экспортообразующим отраслям Кыргызстана

Ах, какие блондинки — лучшие светловолосые актрисы Голливуда

 

Фотографии: sputnik.kg

         

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429286-ru.html

Похожие новости

Фильм о нищенствующем кыргызском учителе признан лучшим на МКФ в Молдове

Картина кыргызского режиссера признана "Лучшим короткометражным фильмом" на МКФ в Молдове

Путевки в Дубай подарили выпускники лучшим учителю и ученице в Алае

Андрей Першин: Филиал "Российской газеты" в Бишкеке один из лучших

Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах

31 мая 2017, 17:45       Комментарии

Блондинки часто становятся героинями анекдотов, их иногда упрекают за логику и ум (конечно, шутя). Тем не менее они выглядят прекрасно и ярко.
СМИ со ссылкой на ученых сообщают, что натуральная блондинка - довольное редкое явление и к 2200 году их вообще не останется. Они считают, что в мире растет число людей с темными волосами. Также, чтобы у пары родился ребенок-блондин, оба родителя должны быть светловолосыми.
Праздник отмечается с 2006 года.
Sputnik Кыргызстан представляет фотографии знаменитых блондинок Голливуда.
P.S. Натуральность цвета волос не гарантируем.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум