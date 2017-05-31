Ах, какие блондинки — лучшие светловолосые актрисы Голливуда

31 мая 2017, 17:45 Комментарии

Блондинки часто становятся героинями анекдотов, их иногда упрекают за логику и ум (конечно, шутя). Тем не менее они выглядят прекрасно и ярко.

СМИ со ссылкой на ученых сообщают, что натуральная блондинка - довольное редкое явление и к 2200 году их вообще не останется. Они считают, что в мире растет число людей с темными волосами. Также, чтобы у пары родился ребенок-блондин, оба родителя должны быть светловолосыми.

Праздник отмечается с 2006 года.

Sputnik Кыргызстан представляет фотографии знаменитых блондинок Голливуда.

P.S. Натуральность цвета волос не гарантируем.