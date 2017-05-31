Вступление в силу техрегламентов ЕАЭС ударит по экспортообразующим отраслям Кыргызстана

31 мая 2017, 17:37 Комментарии

В августе текущего года 18 техрегламентов ЕАЭС вступят в силу. Однако Кыргызстан не может похвастаться стопроцентной готовностью к внедрению данных технических регламентов. Об этом заявляют как на экспертном, так и на правительственном уровне.

Опасение вызывает то, что введение новых требований может негативно сказаться на экспортных поставках отдельных видов товаров из Кыргызстана. Какие отрасли могут пострадать от нововведений, и какой урон будет нанесен государству, K—News помог разобраться старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Амангельды Давлеталиев.

Вступление Кыргызстана в ЕАЭС было разбито на несколько этапов. Фактически республика стала членом Евразийского экономического союза 12 августа 2015 года. Затем последовали несколько этапов постепенного введения техрегламентов, то есть требований к продукции, которым она должна соответствовать и в отсутствии которых она уже не будет допускаться на рынок ЕАЭС.

"Скоро исполнится два года с того момента, как мы вступили в ЕАЭС, и эта дата совпадает с введением 18 техрегламентов Союза. Сейчас вызывает опасение, что полной готовности на сегодняшний день нет. Нововведения коснутся таких болезненных для нас отраслей, как легпром, пищевая промышленность и производство мебели. Я имею в виду, что эта категория приносит государству доход и являются для нас экспортообразующей", – проинформировал Давлеталиев.

Для того чтобы соответствовать техрегламентам, во-первых, необходимо внести изменения в законодательные акты. Во-вторых, необходимо наличие лабораторий, оснащенных оборудованием и укомплектованных специалистами, которые могли бы сертифицировать продукцию, идущую на экспорт в страны Евразийского экономического союза.

"По официальным данным, озвученным на заседании одного из комитетов Жогорку Кенеша, известно, что в августе вступают в силу 18 техрегламентов. В них содержится 96 нормативных ссылок, из которых по 23 (то есть 25%) у нас нет нормативно-правовых актов. За короткий срок их нужно разработать и принять, однако у Жогорку Кенеша остается для работы в этом направлении всего месяц", – подчеркнул представитель ТПП КР.

Таким образом, по пяти видам техрегламентов в Кыргызстане нет органов сертификации и необходимых лабораторий.

"Сложно сказать, какой ущерб понесет государство. Для отдельных видов продукции, по которым мы не сможем выдать сертификат, путь на рынок ЕАЭС будет закрыт. К примеру, часть текстильной продукции. Из того объема, который производится легкой промышленностью сегодня, порядка 60-70% — для внешнего потребителя. Это говорит о важности отрасли. Не стоит исключать и число занятых людей в легкой промышленности – это сотни тысяч человек", – сказал эксперт.

То, что Кыргызстан не сможет сертифицировать отдельные виды товаров, вовсе не говорит о том, что рынок для экспорта этих товаров будет закрыт полностью. Остаются варианты сертификации их в других странах союза, но эта процедура, безусловно, усложнит жизнь производителей и затруднит их путь на рынки ЕАЭС.

"Бизнесмены вынуждены будут сертифицировать этот товар в Казахстане и России. А это дополнительные затраты. Логично было бы делать это на месте. Мы до сих пор не знаем, сколько лабораторий действует на территории республики, и какие анализы они могут проводить. Все время звучат разные данные", – проинформировал Давлеталиев.

Несмотря на то, что просчитать заранее ущерб очень сложно, для того чтобы спрогнозировать потери, можно обратиться к имеющемуся опыту. Амангельды Давлеталиев привел пример с экспортом молочной продукции, которая очень популярна в ЕАЭС, в частности, в Казахстане. Так вот, из-за нехватки лабораторий и невозможности сертифицировать молочную продукцию поставки сократились до 20% от прежних объемов. И это при том, что 70% производства отрасли ориентировано на экспорт.

"В Алма-Ате и Джамбульской области очень любят наши молочные продукты, они ждут йогурты, сыры и так далее. Но когда у нас сложилась нехватка лабораторий, экспорт в разы упал. Молочное производство изначально работало и создавало объемы для внешнего потребления. Когда столкнулись с тем, что мы вступили в ЕАЭС, в первый год из-за отсутствия сертификатов пошел спад. Это не та продукция, которую можно долго хранить. Такие крупные производители, как бывший "Бишкексут", были вынуждены сократить производство. Людей отправили в бессрочные отпуска. После того, как ввели в строй несколько лабораторий, процесс частично нормализовался.. По итогам 2016 года экспорт молочной продукции вырос почти в 4 раза. Присоединение к ЕАЭС выявило все недоработки, которые у нас были", – заключил старший вице-президент Торгово-промышленной палаты Амангельды Давлеталиев.