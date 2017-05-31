ГКС определила группу чиновников для проверки на знание кыргызского языка

31 мая 2017, 17:14 Комментарии

Государственная кадровая служба предлагает обязать чиновников и госслужащих сдавать экзамены на знание кыргызскго языка. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Согласно закону о государственном языке, кадры, занятые на государственной службе, должны владеть кыргызским языком. В проекте постановления ГКС предлагает определить перечень лиц, которые должны пройти экзамен на знание госязыка для соответствия должности.

"Проектом постановления предусматривается оказание содействия руководителями государственных органов в осуществлении обучения государственных служащих государственному языку. Также устанавливается, что оценка лиц, занимающих должности, указанные в перечне на профессиональную компетенцию в части знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, будет осуществляться с 1 января 2018 года", - говорится в документе

Так, в перечень помимо президента, премьер-министра, спикера парламента, руководителей аппаратов президента и правительства входят судьи, полномочные представители правительства в регионах, акимы, главы местных администраций, представители КР в международных организациях, послы и генеральные консулы, главы ЦИК, Счетной палаты, ведомств, председатель Верховного суда и другие. С полным перечнем политических, специальных и административных должностей, при занятии которых нужно пройти экзамен, можно ознакомиться в проекте постановления.