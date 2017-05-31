"Царю дороги" не уступили встречную полосу движения, кулаки ему не помогли

31 мая 2017, 17:17 Комментарии

Выезд на встречную полосу движения закончился дракой прямо посреди дороги. По сообщению очевидцев, водитель автомашины "Лексус" нарушил правила дорожного движения. Однако нарушителя, заехавшего не на свою полосу, пропускать не стали.

По словам автора ролика, опубликованного в социальных сетях, конфликт возник из-за того, что водители отказались пропускать внедорожник, ввиду чего автовладелец распустил руки.

В ГУВД отметили, что по данному факту будет составлен протокол о нарушении общественного порядка и правил дорожного движения. Отметим, инцидент произошел на пересечении улиц Шабдан Баатыра и Анкара. В настоящее время сотрудники УПМ ГУВД г. Бишкек проводят оперативно-разыскные мероприятия по поиску водителя автомашины "Лексус" с госномером 01 714 ААВ.