Пресс-центр "ВБ": Чиновники создают барьеры для трансформации земель

31 мая 2017, 17:26 Комментарии

Завтра, 1 июня, в 10.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о проблеме трансформации земельных участков.

По словам участников, межправительственная комиссия завершила работу над документом, разрешающим трансформацию земель по республике, однако чиновники в аппарате правительства под различными предлогами затягивают процесс и не передают документ на рассмотрение Жогорку Кенеша. Ранее активисты из-за этого проводили митинги у Дома правительства.

Участники:

<li>Бакыт Бакетаев - политолог; </li><li> Жылдызбек Турганбаев - общественный деятель;</li><li>Майрамбек Кабаев - общественный деятель.</li>

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: (0312) 48-61-02.