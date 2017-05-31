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Пресс-центр "ВБ": Чиновники создают барьеры для трансформации земель

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360781_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429282-ru.html

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Проблема при создании цифрового правительства – отсутствие кадров и финансов – Н.Ахметова

31 мая 2017, 17:26       Комментарии

Завтра, 1 июня, в 10.00 в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция о проблеме трансформации земельных участков.
По словам участников, межправительственная комиссия завершила работу над документом, разрешающим трансформацию земель по республике, однако чиновники в аппарате правительства под различными предлогами затягивают процесс и не передают документ на рассмотрение Жогорку Кенеша. Ранее активисты из-за этого проводили митинги у Дома правительства.
Участники:
<li>Бакыт Бакетаев - политолог; </li><li> Жылдызбек Турганбаев - общественный деятель;</li><li>Майрамбек Кабаев - общественный деятель.</li>
Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").
Справки по телефону: (0312) 48-61-02.

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