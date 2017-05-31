Сегодня: дату выборов переназначили, урагана не будет, мордобой на дороге

31 мая 2017, 17:30 Комментарии

Парламент переназначил дату выборов президента. Окончательно и бесповоротно они пройдут 15 октября, то есть во второе воскресенье второго осеннего месяца. Поправки в избирательное законодательство утверждены подавляющим большинством депутатов. То есть, уже 15 июня, чуть более чем через две недели начнется официальная регистрация кандидатов на пост главы государства.

Кстати, изменения касаются и других частей избирательного законодательства. Так, например, оппозиционеры негодовали по поводу того, что порог для прохождения партий в парламент с 2010 года будет повышен с 7 до 9 процентов. Активисты НПО митинговали против того, что им позволили делегировать только по одному наблюдателю на каждый избирательный участок. Их внимательно послушали и сделали по-своему, 106 депутатов из 115 поддержали пакет поправок.

Паника в соцсетях. Через мессенджеры, ставшие главными разносчиками сплетен и слухов, неизвестные распространяют информацию о том, что сегодня в Бишкеке ожидается ураган сильнее, чем в Москве. На телефоны многих горожан пришли сообщения следующего содержания: "Из мэрии прислали информацию, что сегодня ночью будет очень сильный ураган, сильнее, чем в Москве, вечером никуда не надо выходить, закрыть все окна в доме и машины не ставить под деревья. Будет введено чрезвычайное положение".

В столичном муниципалитете категорически отвергли причастность к распространению такого рода директивы и назвали ее провокационной. В МЧС сообщение неизвестных также сочли фейком и пояснили: "Синоптики прогнозируют ветер, который в разных районах Кыргызстана будет усиливаться до 20 метров в секунду. Но сообщение об урагане, который якобы будет сильнее, чем недавний в Москве, неправда", - резюмировали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Кстати, не так давно, пару месяцев назад, таким же образом через мессенджеры кто-то пытался посеять панику среди горожан якобы в связи с неизбежным землетрясением в Бишкеке. Может, за провокаторов уже пора взяться правоохранителям, тем более что специалисты должны вычислить паникеров без особого труда. Мало ли чьи задачи они выполняют и какой фокус выкинут в следующий раз.

Мордобой на дороге. В сети активно обсуждается видео, на котором бьются водитель джипа и легковушки. Место действия – перекресток ул. Шабдана Баатыра и ул. Анкара (бывшие Алма-Атинская и Горького). "Лексус" выехал на полосу встречного движения, где уперся в другую машину. Спор по поводу того, кто должен уступить дорогу, перерос в кулачный бой. Съемку вели очевидцы, которые требуют от УПМ принятия законных мер в отношении крутого наглеца, которому автомобилисты и сбежавшиеся зеваки все-таки объяснили, что он не прав.

На видео отчетливо запечатлен и сам факт нарушения, и номера джипа, и непристойное поведение владельца респектабельного авто. Как сообщили в Управлении патрульной милиции столичного ГУВД, личный состав ориентирован на задержание водителя внедорожника марки "Лексус" (госномер 01 714 ААВ), выехавшего на встречную полосу движения, а затем устроившего драку с другим участником дорожного движения.

Генпрокуратура отозвала иски к "Азаттыку". Надзорное ведомство подавало их на СМИ с целью защиты чести и достоинства президента от клеветнической информации. Филиал "Радио свобода" простили после визита их главного шефа в Бишкек и определенной корректировки информационной политики в плане отказа от публикаций откровенно деструктивных материалов и статей с лживой информацией. На "Азаттыке" даже пришлось менять руководителя.

Однако суд продолжается над сотрудниками сайта Zanoza и адвокатами Омурбека Текебаева. Им инкриминируют распространение недостоверных сведений о принадлежности груза на борту разбившегося в аэропорту "Манас" в январе турецкого Боинга. В общей сложности за распространение клеветы им грозит штраф в 16 миллионов сомов. На имущество журналистов и юристов лидера "Ата Мекена" наложен арест.

Несчастный случай. В Таласской области спасатели МЧС обнаружили тело 10-летней девочки, которую унесло течением реки. Она бегала недалеко от берега, а затем внезапно пропала. В операции были задействованы 12 сотрудников ведомства. Тело погибшей передано родственникам, сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям отмечают, что с наступлением жаркой погоды отмечается рост несчастных случаев на воде. Только в понедельник утонули двое мужчин. В селе Шекер Кара-Бууринского района Таласской области погиб 18-летний парень, а Антоновка Сокулукского района Чуйской области, купаясь в пруду, захлебнулся 31-летний мужчина.

С 1 января все чиновники пройдут аттестацию на знание кыргызского языка. Проект постановления правительства об обязательных экзаменах подготовила Государственная кадровая служба. Владение государственным языком должны продемонстрировать депутаты парламента, члены правительства, полномочные представители в регионах, акимы.

Авторы инициативы поясняют, что для исполнения своих обязанностей госслужащий должен хорошо знать кыргызский. Во главе списка направляемых на экзамены - президент, спикер парламента, премьер-министр, руководители аппаратов президента и правительства, главы Верховного суда, Конституционной палаты, секретарь Совета безопасности, руководитель Генерального штаба Вооруженных сил, генеральный прокурор и его заместители, омбудсмен и глава ЦИК.