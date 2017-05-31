Генпрокуратура отозвала иски к радио "Азаттык"

31 мая 2017, 17:19 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. На судебном заседании Октябрьского райсуда Бишкека рассматриваются иски главного надзорного органа страны к адвокатам лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева, сайту и журналисту Нарыну Айыпу о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

Как пишет "Азаттык", на заседании Генпрокуратура в лице Руслана Абдырахмана ходатайствовала об отзыве исков к "Азаттыку". Он сослался на то, что 13 мая на сайте president.kg появилось сообщение Алмазбека Атамбаева о том, что он готов отозвать исковые требования к "Азаттыку" на сумму 20 млн сомов.

Генпрокуратура также попросила суд снять финансовые претензии к "Азаттыку", арест с его имущества и счетов. Суд удовлетворил ходатайство.

Суд приступил к рассмотрению первого иска к zanoza.kg, Нарыну Айыпу и адвокатам Текебаева - Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу. Завтра, 1 июня, суд продолжит заседание