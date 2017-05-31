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Генпрокуратура отозвала иски к радио "Азаттык"

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429280-ru.html

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31 мая 2017, 17:19       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. На судебном заседании Октябрьского райсуда Бишкека рассматриваются иски главного надзорного органа страны к адвокатам лидера "Ата Мекена" Омурбека Текебаева, сайту и журналисту Нарыну Айыпу о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.
Как пишет "Азаттык", на заседании Генпрокуратура в лице Руслана Абдырахмана ходатайствовала об отзыве исков к "Азаттыку". Он сослался на то, что 13 мая на сайте president.kg появилось сообщение Алмазбека Атамбаева о том, что он готов отозвать исковые требования к "Азаттыку" на сумму 20 млн сомов.
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