Таможенники задержали 12,5 тыс пачек контрабандных сигарет

31 мая 2017, 17:28 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Сотрудниками оперативной таможни "Юг" предотвращен незаконный ввоз табачной продукции на территорию ЕАЭС. Задержано 12,5 тыс пачек контрабандных сигарет, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы (ГТС) КР.

Как отмечается, при проведении плановых мероприятий в селе Жапалак города Ош, на автодороге Баткен-Ош было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 412" с государственными номерными знаками КР, под управлением гражданина КР М.А.К..

При осмотре грузового отсека вышеуказанного автотранспортного средства был обнаружен товар: табачная продукция марки "Marlboro" 5 коробок – 2 тыс 500 пачек, "KENT" 10 коробок - 5 тыс пачек, "Winston" 10 коробок – 5 тыс пачек, на общую сумму 770 тыс сомов, с акцизными марками Республики Таджикистан, в количестве 25 коробок. Табачная продукция была в красных полиэтиленовых мешках, сокрытых под деревянными ящиками со свежей черешней.

В момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающих легальность ввоза табачной продукции на таможенную территорию ЕАЭС.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.