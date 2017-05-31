Сооронбай Жээнбеков: Из-за коррумпированных группировок сокращается площадь орошаемых пахотных земель

31 мая 2017, 17:32 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 31 мая, ознакомился с итогами работы межведомственной комиссии по проведению инвентаризации земельных участков орошаемой пашни на территории страны, застроенных индивидуальными жилыми домами до 31 июля 2009 года. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР

Комиссия была создана распоряжением Премьер-министра 11 ноября 2016 года. В составе комиссии, во главе с директором Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Канатбеком Муратбековым, были депутаты Жогорку Кенеша, представители соответствующих государственных органов и гражданского общества.

Межведомственной комиссией был составлен персонифицированный реестр с указанием данных владельцев, границ и площади земельных участков орошаемой пашни, застроенных индивидуальными жилыми домами.

Согласно составленному реестру, в 220 сельских округах 7 областей страны выявлены 13992 гектар земли сельскохозяйственного назначения, на которых построены 41509 жилых домов, в которых проживают 46378 семей.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отметил, что первый этап работы по проведению инвентаризации земельных участков завершен. Он напомнил, что на первом этапе изучены факты строительства жилья на земельных участков орошаемой пашни до 31 июля 2009 года. Результаты работы комиссии будут представлены на рассмотрение парламента.

Следующим этапом работы станет создание новой межведомственной комиссии с участием правоохранительных органов страны. Комиссия проведет инвентаризацию земельных участков сельскохозяйственного назначения, застроенных жилыми домами и запланированных под строительство после 31 июля 2009 года. Основной задачей комиссии будет дача юридической оценки действиям сторон, допустивших строительство жилья на земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков особо подчеркнул жесткую позицию Правительства по данному вопросу и отметил, что в этом вопросе прежде всего должен учитываться тот факт, что из-за коррумпированных действий группировок на местах сокращается площадь орошаемых пахотных земель.