Октябрьский райсуд прекратил дело по иску Генпрокуратуры в отношении "Азаттык медиа"

31 мая 2017, 17:10 Комментарии

В Октябрьском районном суде города Бишкек 31 мая состоялось рассмотрение исков в защиту президента Алмазбека Атамбаева.

Как сообщили АКИpress в прокуратуре, судья Болотбек Абдуллаев удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о прекращении производства по иску в отношении учреждения "Азаттык медиа" - кыргызская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".

Ранее генпрокурор Индира Джолдубаева в рамках закона "О гарантиях деятельности президента КР" предъявила исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство президента публикаций. В числе ответчиков по данным искам также значилось и "Азаттык медиа".

12 мая президент А.Атамбаев предложил Генпрокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению "Азаттык медиа". Тогда в Генпрокуратуре прокомментировали, что ходатайства об отказе от исковых требований по иску Генпрокуратуры к "Азаттык медиа" будут заявлены в соответствии с процессуальным законодательством в ходе рассмотрения исков по существу, то есть при поступлении гражданских дел в суды первой инстанции.