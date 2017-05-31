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Октябрьский райсуд прекратил дело по иску Генпрокуратуры в отношении "Азаттык медиа"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429277-ru.html

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31 мая 2017, 17:10       Комментарии

В Октябрьском районном суде города Бишкек 31 мая состоялось рассмотрение исков в защиту президента Алмазбека Атамбаева.
Как сообщили АКИpress в прокуратуре, судья Болотбек Абдуллаев удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о прекращении производства по иску в отношении учреждения "Азаттык медиа" - кыргызская служба Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".
Ранее генпрокурор Индира Джолдубаева в рамках закона "О гарантиях деятельности президента КР" предъявила исковые заявления по фактам распространения отдельными средствами массовой информации недостоверных и порочащих честь и достоинство президента публикаций. В числе ответчиков по данным искам также значилось и "Азаттык медиа".
12 мая президент А.Атамбаев предложил Генпрокуратуре рассмотреть вопрос об отзыве исковых требований к учреждению "Азаттык медиа". Тогда в Генпрокуратуре прокомментировали, что ходатайства об отказе от исковых требований по иску Генпрокуратуры к "Азаттык медиа" будут заявлены в соответствии с процессуальным законодательством в ходе рассмотрения исков по существу, то есть при поступлении гражданских дел в суды первой инстанции.

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