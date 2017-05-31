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В Сокулукском районе рядом с жилыми домами незаконно функционирует свалка, - Госэкотехинспекция (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429276-ru.html

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31 мая 2017, 17:14       Комментарии

В Сокулукском районе Чуйской области на участке площадью 6 гектаров незаконно функционирует свалка твердых бытовых отходов. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
По данному факту на место выехал инспектор Госэкотехинспекции Шырдакбек Жусупбеков. "Срок использования участка под свалку истек 3 года назад. Дома местных жителей расположены всего в 200 м от свалки. Это является нарушением санитарных норм. По этому поводу инспекторы в течение 3 лет направляли предупреждения местному самоуправлению. Несмотря на это, продолжается незаконная работа свалки", - сказал он.
По словам главы Крупской айыл окмоту, в настоящее время выделение другого участка под свалку не представляется возможным, так как большинство участков были выданы под частную собственность.

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