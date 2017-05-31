В Сокулукском районе рядом с жилыми домами незаконно функционирует свалка, - Госэкотехинспекция (фото)

31 мая 2017, 17:14 Комментарии

В Сокулукском районе Чуйской области на участке площадью 6 гектаров незаконно функционирует свалка твердых бытовых отходов. Об этом 31 мая сообщила пресс-служба Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.

По данному факту на место выехал инспектор Госэкотехинспекции Шырдакбек Жусупбеков. "Срок использования участка под свалку истек 3 года назад. Дома местных жителей расположены всего в 200 м от свалки. Это является нарушением санитарных норм. По этому поводу инспекторы в течение 3 лет направляли предупреждения местному самоуправлению. Несмотря на это, продолжается незаконная работа свалки", - сказал он.

По словам главы Крупской айыл окмоту, в настоящее время выделение другого участка под свалку не представляется возможным, так как большинство участков были выданы под частную собственность.