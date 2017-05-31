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Даават нельзя запрещать, считает завотделом образования ДУМК

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429275-ru.html

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Запрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.Маликов

31 мая 2017, 17:16       Комментарии

Даават нельзя запрещать, считает заведующий отделом образования Духовного управления мусульман Кыргызстана Акимжан Эргешов. Об этом он сообщил 31 мая в интервью АКИpress. По его словам, законопроект, разработанный Государственной комиссией по делам религий, касается запрета на прозелитизм.
"Что это такое? Когда представители одной религии яростно призывают представителей других конфессий исповедовать свою веру. В Кыргызстане не менее 80% мусульман. Адвентиста, евангелиста, иеговиста никто не заставляет перейти на Ислам. Нет, это его воля. Это выбор каждого человека. Тем более мы не как христиане или иудеи: когда рождается ребенок, они его тут же приводят в церковь и крестят. Ребенок ничего не знает, а его крестили. Его путь выбрали. А в Исламе, когда человек достигает возраста, когда начинает отличать хорошее от плохого, ему дается право выбора. Мы никого не заставляем", - отметил представитель ДУМК.
Он объяснил, что даават - это призыв людей следовать лучшему и отвергать плохое. "Мы учим как правильно молиться, омовение делать, намаз читать, дуа или мольбу за усопших. Тому, кто этого не знает, мы должны указать путь. Даават дает самое хорошее, учит отказываться от плохого", - сказал А.Эргешов.
"Почему мы приглашаем в мечети? Клубы строятся для того, чтобы танцевать. Если я захочу танцевать, я пойду на дискотеку. Если хочу посмотреть кино в хорошем качестве, 3D, пойду в кинозал. Если я хочу быть поближе к Богу, я должен идти в дом Бога. Если человек не знает куда идти, я должен показать ему путь. До этого времени никто никого не заставлял, силой никого в мечеть не приводил", - подчеркнул завотделом ДУМК.

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