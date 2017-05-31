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В Екатеринбурге задержан находившийся в розыске Интерпола кыргызстанец

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-ekat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429274-ru.html

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31 мая 2017, 16:44       Комментарии

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали гражданина Кыргызстана. Мужчина находился в международном розыске, пишут российские СМИ.
Задержанный подозревается в крупной контрабанде наркотиков.
"В составе преступной группы он в 2016 году как минимум дважды переправлял героин общим весом более килограмма из Кыргызстана в Узбекистан. Сейчас гражданин находится в екатеринбургском СИЗО №1. По окончании проверки он будет экстрадирован на территорию Узбекистана, где в его отношении расследуется уголовное дело", – говорится в сообщении.

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