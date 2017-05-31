В Екатеринбурге задержан находившийся в розыске Интерпола кыргызстанец

31 мая 2017, 16:44 Комментарии

В екатеринбургском аэропорту Кольцово полицейские задержали гражданина Кыргызстана. Мужчина находился в международном розыске, пишут российские СМИ.

Задержанный подозревается в крупной контрабанде наркотиков.

"В составе преступной группы он в 2016 году как минимум дважды переправлял героин общим весом более килограмма из Кыргызстана в Узбекистан. Сейчас гражданин находится в екатеринбургском СИЗО №1. По окончании проверки он будет экстрадирован на территорию Узбекистана, где в его отношении расследуется уголовное дело", – говорится в сообщении.