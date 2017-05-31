Готовы ли школы Кыргызстана к обучению на кыргызском языке?

31 мая 2017, 17:04 Комментарии

В новом учебном году 11 русскоязычных школ запустят пилотный проект по многоязычному образованию. Данный проект предполагает обучение школьников на двух языках: кыргызском и русском.

В пилотном проекте участвуют школы №№ 62, 41, 70, 6, 27, 1, 54, 19, 38, 63, 75. Министерство образования КР указало, что именно данные школы подали заявки на участие в проекте по итогам проведенных родительских собраний.

Редакция K-News решила разобраться в актуальном для кыргызстанцев вопросе и спросить у представителей Минобразования, как именно будет вестись преподавание предметов, откуда будут выделяться средства, и готовы ли учителя к новой методике преподавания? На все эти вопросы редакции ответила руководитель проекта по многоязычному образованию МОиН КР Марина Глушкова.

Расскажите, почему министерство решило внедрить двуязычие в образовательную систему? — Внедрение многоязычного образования началось "не вдруг" и не в этом году. В 2008 году Министерством образования была разработана и принята на коллегии Концепция и Программа поликультурного и многоязычного образования, которая и стала ориентиром для всей работы в данном направлении.

По конкурсу, одним из важных условий которого значилось согласование изменений в учебном процессе с родителями, было отобрано 11 школ. Особое внимание в этой работе будет уделено поддержке государственного языка, владение которым является недостаточным у выпускников городских школ. Пробное тестирование знания госязыка с использованием системы "Кыргызтест" показало, что только 20% учащихся в состоянии сдать тест на соответствующем стандарту уровне В1.

Сколько денег планируется потратить на реализацию проекта? — В соответствии с задачами и мерами, запланированными в Целевой программе по многоязычному образованию, мы находим поддержку у организаций развития и доноров. Так, существенный прорыв произошел в 2014 и 2016 годах, когда на нужды по развитию многоязычного образование были привлечено порядка $2 млн Фонда миростроительства ООН. Также данное направление поддерживают Верховный комиссариат ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Образовательная программа фонда "Сорос-Кыргызстан". Здесь идет речь о поддержке пилотного проекта на сумму от $50 тыс. до $100 тыс. в год.

Сколько денег будет затрачено на одну школу? — Сложно говорить о затратах на одну школу, но можно посчитать затраты на подготовку одного учителя. Для того чтобы подготовить 125 учителей государственного языка и 150 предметников, в 2017 году было израсходовано около 700 тыс. сомов, то есть примерно 2 тыс. 500 сомов на каждого учителя.

На следующий год понадобятся средства на мониторинг и консультирование каждой пилотной школы. На все школы необходимо будет потратить на эти цели 250 тыс. сомов.

Как Вы собираетесь подготовить учителей? — Минобразованием разработаны два курса повышения квалификации. По итогам освоения теоретических знаний и практических подходов проводится сертификация, и те, кто получает сертификат, допускаются к работе по многоязычной программе.

Сейчас, когда обучающая часть завершена, проводится планирование программ многоязычного образования для каждой школы.

Рассчитываете ли вы переводить учебники на госязык и на какие средства? — Для обучения по многоязычной программе не нужны особые учебники. Можно использовать два одинаковых учебника на разных языках. Также учителя разрабатывают рабочие листы, которые помогают учащимся понимать задания. Безусловно, для лучшего освоения предметов нужны качественные учебники, написанные языком, доступным для соответствующего возраста.

Здесь хотелось бы отметить одну небольшую деталь относительно осведомленности родителей по переходу на двуязычное образование в школах. В этом вопросе позиции МОиН КР и родителей разнятся.

Так, редакции удалось связаться с родителями, чьи дети учатся в школах, которые участвуют в пилотном проекте. В большинстве своем мамы и папы отмечают, что услышали об переходе на двуязычное образование в пилотных школах от своих знакомых, соответственно, согласия на этот шаг никто не давал.

"У нас двое детей: один ребенок учится в школе №6, а другой — в школе №70. Нас не предупредили и не уведомили о новой системе преподавания. Мы не пропускали ни одного собрания, где руководство школы могло бы уведомить о переходе на новую систему преподавания. Вот и в этом году прошло последнее собрание, и снова никто и словом не обмолвился насчет данной инициативы. Об этом я узнала от коллег на работе. Мы за то, чтобы выучить кыргызский язык, это очень хорошо, у нас младшая дочка говорит по-кыргызски только благодаря учительнице. Но как она будет понимать математику, мы не знаем", — с возмущением отмечает родительница.

В свою очередь, в Министерстве образования K-News заверили, что все родители знали о новой программе, а те, которые не были осведомлены, просто не посещали родительские собрания. Так предупреждены ли были родители? — На этапе, когда был объявлен конкурс, в школах, которые хотели участвовать в программе, в обязательном порядке проводились родительские собрания. Об этом школы представили соответствующие протоколы в конкурсных документах. Понятно, что не все родители принимали участие, отсюда и вопросы.

Сейчас, после обучения педагогов, планирования и, соответственно, выбора пилотных классов будут проведены собрания и встречи со всеми родителями пилотных классов. Еще раз повторяю: те родители, которые не захотят участвовать в пилотном проекте, смогут перевести ребенка в параллельный класс.

Какие именно предметы будут преподавать на кыргызском языке? — Речь о том, что предметы целиком будут переведены на кыргызский язык, не идет. В разных предметах какая-то часть времени будет проводиться на русском языке, другая – на кыргызском. В начальной школе будут преподаваться рисование, музыка, физкультура и родиноведение. В нескольких школах билингвальный подход планируется использовать при обучении биологии или химии.

Относительно подготовки школ к переходу на двуязычное преподавание своим мнением с K-News поделилась директор УВК №6 Шимова Айгуль. Она рассказала, как именно педагогический состав готовится к новому учебному году, и почему они решились участвовать в проекте. Директор уверяет: все родители были осведомлены и практически все были согласны.

"Когда Минобразования объявило конкурс, мы сразу решили, что будем участвовать. Провели родительские собрания, и практически все родители были согласны. Сейчас учителя проходят тренинги, семинары, учатся составлять учебный план с учетом метода многоязычного образования. Тем более, что с 2018 года будет проводиться "Кыргызтест", соответственно, дети должны будут уметь говорит и писать по-кыргызски. Что касается учебников, то это вопрос до сих пор не решен", — рассказала она.

Редакция, также обратилась с вопросом к директору УВК школы-гимназии №70 Джунушевой Чолпон, но она оказалась недоступна для комментария.

Справка Двуязычное/многоязычное (билингвальное) образование — это использование двух и более языков для обучения. Второй язык изучается не только как предмет, но и употребляется для ведения других дисциплин. Это создает "естественную" языковую среду на уроках и позволяет овладеть языком на хорошем уровне.