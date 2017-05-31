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Асанканов, ученый: Возможно, за статьей Бабакулова стоят провокаторы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360774_as...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429272-ru.html

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31 мая 2017, 16:19       Комментарии

Возможно, за статьей Улугбека Бабакулова стоят провокаторы, потому что СМИ играют не последнюю роль в установлении межэтнического согласия. Так прокомментировал новостной материал журналиста на "Фергане" этнолог, доктор исторических наук Абылабек Асанканов.
"Возможно, это какие-то провокаторы. У нас сейчас все спокойно. Мы приняли в 2013 году концепцию по укреплению межэтнического согласия народа Кыргызстана. И эта концепция сейчас работает очень хорошо. Я думаю, государственным органам нужно разобраться, кто написал эту статью, и выяснить, откуда дует ветер", - прокомментировал Асанканов.
Ученый подчеркнул, что в настоящее время все государственные органы придерживаются концепции укрепления межэтнического согласия народа Кыргызстана.
"Мы же не наблюдаем, чтобы какие-то организации или государственные учреждения призывали расправляться с узбеками - это полнейшая чушь. Это исключено. А то, что кто-то написал в комментариях в социальных сетях, с этим должны разбираться правоохранительные органы. Они должны внимательно отнестись и найти этих людей. Те, кто разжигает межэтнические конфликты, должны нести ответственность", - сообщил Асанканов.
"Мы хотим мира и согласия. Раны, которые были нанесены в 2010 году, только сейчас постепенно заживают. И нельзя к этому вопросу так подходить. К этому вопросу нельзя относиться спокойно и безразлично. Надо строго, наивнимательнейшим образом к этому вопросу отнестись и наказать этих людей. Это провокаторы", - добавил ученый.
Он сообщил, что в 2010 году СМИ сыграли не последнюю роль в разжигании межэтнического конфликта, который произошел на фоне политических событий.
"В 2010 году были спровоцированы события на фоне политических событий и некоторые СМИ сыграли немаловажную и не последнюю роль. Они действительно нагнетали обстановку. Сейчас обстановка совсем другая. Так нельзя, он же журналист. Если журналист пишет, он должен чувствовать какую-то ответственность. И постоянно нагнетать так обстановку нельзя. Он старается видеть только негативные моменты, а надо же стараться параллельно видеть и позитивные стороны", - заключил Асанканов.

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