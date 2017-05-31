Поправки приняты. Провокаторам закрыли дорогу в большую политику

31 мая 2017, 16:45 Комментарии

Наверное, у всей либеральной общественности и ее зарубежных спонсоров оппозиционных сил волосы встали дыбом после того, как парламент инициировал и принял Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша". Теперь документ, утвержденный в последнем, третьем чтении вступит в силу сразу после подписания главой государства.

Слетевшая с катушек оппозиция и агенты иностранного влияния называли поправки "драконовскими" и направленными на укрепление авторитаризма. Разумеется, пафосные речи на грани бреда - это очередная ложь тех, кто рискует больше никогда не получить заветные мандаты и теплые насиженные места. Очень сомнительно, что в Кыргызстане вообще когда-либо может быть установлена диктатура, однако порядка в стране с принятием обновленного избирательного законодательства действительно станет больше. И это больше всего возмущает коррумпированную часть парламента, состоящую из мошенников, аферистов и марионеток.

Больше всего негодует по поводу увеличения избирательного порога с 7 до 9 процентов партия "Ата Мекен". Социалисты, которые еле вползли в последние два созыва парламента, отчетливо осознают, что политическая карьера, по крайней мере для трех представителей этой фракции, неумолимо клонится к закату. Пресловутое трио "Текебаев-Салянова-Шыкмаматов" настолько девальвировало авторитет некогда действительно уважаемой в народе партии, что при нынешнем раскладе вряд ли преодолеет барьер даже в 3 процента.

С введением 9-процентного ограничения на грани вылета окажутся и другие парламентские партии. Посмотрим на итоги последних выборов в Жогорку Кенеш, прошедших в 2015 году.

А сейчас нужно учитывать еще и то, что в 2015 году выборы проводились по старинке. То есть использовались вбросы, карусели и приписки. В любом случае какую-то часть голосов партии получили именно таким образом, а это значит, что реальный их результат существенно ниже. Следовательно, на следующих выборах с применением электронного контроля, биометрии и умных урн вне стен парламента рискует оказаться не только "Ата Мекен", но и "Онугу-Прогресс", и даже "Кыргызстан" с "Бир Болом".

Очевидно, что в Жогорку Кенеше, сформированном по такому принципу, будет три, максимум четыре фракции. Парламент должен стать более адекватным и менее подверженным склокам, интригам и провокациям. То есть законодательная ветвь власти получит возможность развиваться и совершенствоваться в конструктивном русле. И это еще один весомый аргумент с точки зрения поддержания и укрепления стабильности в государстве.

Было очень смешно, когда молодой депутат Акаев выступал против избирательного порога в 9 процентов, аргументируя это тем, что в Кыргызстане 200 партий. Это действительно впечатляющая цифра, даже если учитывать, что 90 процентов - это пустышки. В нашем и без того раздутом до 120 мест парламенте даже лидеров этих политических организаций посадить будет негде. Но с дешевым популизмом, похоже, покончено: чушь, которую несли депутаты с ярко выраженными либеральными наклонностями, большинство пропустили мимо ушей.

Другой внесенной в законодательство поправкой парламент упорядочил работу наблюдателей прозападных НПО. От каждой зарегистрированной на территории Кыргызстана организация на участке может присутствовать только один наблюдатель. Парламентарии допускают, что они могут дежурить посменно, но чтобы не мешать процессу голосования, их не должно быть слишком много. Если учесть, что правозащитники закатывают скандалы по поводу и без него, мера объективно направлена на предупреждение провокаций и возможного лобби определенного кандидата.

"Мы не хотим быть статистами. Это противоречит демократическим принципам. Наблюдателей ограничивают в правах", - начали возмущаться лидеры НПО и так называемые правозащитники. Их печали вполне объяснимы, так как поле для деятельности иностранных агентов существенно сужается, а это ставит под вопрос их дальнейшую грантовую поддержку со стороны стран Запада. Активисты постоянно тычут всех носом в какие-то международные нормы. При этом они в упор не замечают, что в тех же США посторонних наблюдателей вообще не пускают на участки. Тем более представителей иностранных государств.

Вот лишь несколько фактов об особенностях избирательной системы в США и роли наблюдателей:

- На американских избирательных участках, как правило, нет полицейских, поскольку их присутствие "считают пугающим", но на избирательных участках зачастую нет и наблюдателей, которые бы заботились о соблюдении надлежащих процедур голосования. В первую очередь потому, что наблюдателей на выборы посылают политические партии. Все управление процессом возложено только на местные избирательные комиссии.

Только в штатах Миссури, Южная Дакота и Нью-Мексико, а также в федеральном округе Колумбия имеются законы, разрешающие доступ иностранных наблюдателей. В других регионах вопрос о деятельности зарубежных наблюдателей находится в компетенции местных властей. После того как ОБСЕ раскритиковала факты мошенничества с идентификационными удостоверениями избирателей во многих штатах и захотела отправить своих наблюдателей на президентских выборы в Техас, прокурор штата Грег Эбботт направил послу ОБСЕ Даану Эвертсу, главе миссии наблюдателей в США, письмо, в котором назвал присутствие его команды на американских избирательных участках "юридически неуместным" и добавил: "Верховный суд признал законы об удостоверениях конституционными. У ОБСЕ может быть свое мнение, но оно не имеет никакого юридического значения на территории США".

В общем, за 25 лет независимости кыргызстанцы наслушались много сказок о демократии. А сейчас мы еще и видим, какие причудливые формы она может принимать в тех странах, которые нам навязывают некие стандарты.

Изначально внесение поправок было инициировано из-за споров о дате проведения президентских выборов. Теперь днем голосования будет установлено второе воскресенье октября, то есть 15-е число. Однако пока документ проходил первые два чтения, три листа с наиболее важными изменениями разрослись до 15-ти. И теперь создается полное ощущение того, что проведена полноценная реформа избирательного законодательства.