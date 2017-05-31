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В Бишкеке уже отмечают Международный день защиты детей

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360778_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429270-ru.html

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31 мая 2017, 16:51       Комментарии

Первомайская районная администрация в рамках Международного дня защиты детей в зале Национального центра детей и юношества "Сейтек" провела районное праздничное мероприятие. Об том сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
В мероприятии приняли участие 620 детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете управления социального развития района. Приглашенным были вручены подарки и показана праздничная концертная программа.
Муниципальной администрацией на 1 июня запланировано ряд праздничных мероприятий. В 10.00 в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей, состоящих на учете в ИДН.
С 11.00 в парке Панфилова будут организованы праздничный концерт, выставка работ детского творчества, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы.
В 12.00 в открытом бассейне микрорайона Юг-2 (возле дома № 8) состоится открытие летнего купального сезона для детей, с вручением подарков, концертной программой и раздачей мороженого.
Во всех МТУ и жилых массивах района для детей будут проходить культурно-массовые, спортивные мероприятия с раздачей мороженого.

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