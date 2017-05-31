Дыши легко. Кальян и электронные сигареты - не альтернатива табаку

31 мая 2017, 17:05 Комментарии

Сегодня, 31 мая, кафедра "Семейной медицины и неврологии" КГМА им. И. Ахунбаева провела акцию, приуроченную к Дню отказа от табака "Дыши легко".

Каждый желающий мог проверить состояния своего здоровья и легких. Студенты и интерны могли совершенно бесплатно проверить оксид углерода в выдыхаемом воздухе с помощью смокалайзера. Помимо этого у университета проходила консультация и информирование собравшихся о вреде курения, о здоровом образе жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Такая акция для Медакадемии стала уже традиционной и проводится несколько лет подряд.

Доктор медицинских наук Нурлан Бримкулов отметил, что медицинская общественность ведет активную пропаганду против табака, но, к сожалению, количество курильщиков пока не снижается.

"У нас есть закон о защите населения от вредного воздействия табака, но, к сожалению, этот закон выполняется недостаточно хорошо. Также он не содержит ряд моментов, связанных с кальяном, насвая и электронных сигарет. Сегодня накопилось много данных, подтверждающих опасность для здоровья табака и насвая, о вреде электронных сигарет", - поделился с "ВБ" Бримкулов.

К активистам также присоединились и иностранные студенты, которые провели небольшую лекцию о вреде курения на английском языке.