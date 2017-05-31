Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Октябрьский райсуд прекратил дело по иску Генпрокуратуры в отношении "Азаттык медиа"Октябрьский райсуд прекратил дело по иску Генпрокуратуры в отношении "Азаттык медиа"Готовы ли школы Кыргызстана к обучению на кыргызском языке?Готовы ли школы Кыргызстана к обучению на кыргызском языке?

Дыши легко. Кальян и электронные сигареты - не альтернатива табаку

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360771_dy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429269-ru.html

Похожие новости

Таможенники задержали 12,5 тыс пачек контрабандных сигарет

Что попадает в организм человека с одной сигаретой? (спойлер - вас стошнит)

В ЕЭК совершенствуется межгосударственный электронный документооборот

На площади Ала-Тоо открылась фотовыставка "Уникальная Россия"

Развитие электронного государства - это политический проект, который требует консенсуса – Ааре Лапонин

31 мая 2017, 17:05       Комментарии

Сегодня, 31 мая, кафедра "Семейной медицины и неврологии" КГМА им. И. Ахунбаева провела акцию, приуроченную к Дню отказа от табака "Дыши легко".
Каждый желающий мог проверить состояния своего здоровья и легких. Студенты и интерны могли совершенно бесплатно проверить оксид углерода в выдыхаемом воздухе с помощью смокалайзера. Помимо этого у университета проходила консультация и информирование собравшихся о вреде курения, о здоровом образе жизни и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Такая акция для Медакадемии стала уже традиционной и проводится несколько лет подряд.
Доктор медицинских наук Нурлан Бримкулов отметил, что медицинская общественность ведет активную пропаганду против табака, но, к сожалению, количество курильщиков пока не снижается.
"У нас есть закон о защите населения от вредного воздействия табака, но, к сожалению, этот закон выполняется недостаточно хорошо. Также он не содержит ряд моментов, связанных с кальяном, насвая и электронных сигарет. Сегодня накопилось много данных, подтверждающих опасность для здоровья табака и насвая, о вреде электронных сигарет", - поделился с "ВБ" Бримкулов.
К активистам также присоединились и иностранные студенты, которые провели небольшую лекцию о вреде курения на английском языке.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум