Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Двое казахстанцев пострадали от взрыва в КабулеДвое казахстанцев пострадали от взрыва в КабулеДепутатская комиссия изучит уголовное дело против Чудинова и ЖапароваДепутатская комиссия изучит уголовное дело против Чудинова и Жапарова

Kazinform: Перерыв в запуске ракет "Протон-М" с Байконура составил ровно год

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429268-ru.html

Похожие новости

ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

В Кыргызстане запустили Глобальную программу по предупреждению торговли людьми

Больше половины Дисциплинарной комиссии при Совете судей должны составлять судьи, - считает Ф.Джамашева

Северная Корея назвала запуск баллистической ракеты успешным

Общественный совет МВД продолжает встречи с личным составом милиции

31 мая 2017, 16:37       Комментарии

Kazinform: Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", назвал дату первого в 2017 году пуска ракеты-носителя "Протон-М", передает корреспондент МИА "Казинформ".
По информации пресс-службы ГКНПЦ им. Хруничева, в соответствии с графиком пусковой кампании в монтажно-испытательном корпусе 92-А50 космодрома начаты совместные операции по сборке космического аппарата, переходной системы, разгонного блока, головного обтекателя в составе космической головной части (КГЧ). Выведение космического аппарата на расчетную орбиту обеспечит разгонный блок "Бриз-М".
Пуск ракеты-носителя (РН) "Протон-М" с космическим аппаратом (КА) связи EchoStar 21 ("ЭкоСтар-21") запланирован на 8 июня 2017 года в 09 часов 45 минут по времени Астаны.
Контракт на запуск спутника EchoStar 21 с помощью РН "Протон" заключила дочерняя компания Центра им.М.В.Хруничева - российско-американское предприятие International Launch Services Inc. (ILS).
EchoStar 21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral по заказу ведущего глобального оператора спутниковой связи EchoStar Corporation (США). КА EchoStar 21 предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. EchoStar 21 должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью российской РН "Протон".
Напомним, что предыдущий пуск ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур состоялся 9 июня 2016 года. После этого Роскосмос принял решение приостановить запуски в связи с обнаруженными проблемами в ступенях ракеты-носителя.
Предстоящий пуск будет первым после годового перерыва, в подготовке и запуске "Протон-М", которому предстоит вывести на заданную орбиту американский спутник EchoStar 21, впервые принимают участие 92 специалиста казахстанского предприятия "Байтерек".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум