Kazinform: Перерыв в запуске ракет "Протон-М" с Байконура составил ровно год

31 мая 2017, 16:37 Комментарии

Kazinform: Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) им. М.В.Хруничева, который входит в состав госкорпорации "Роскосмос", назвал дату первого в 2017 году пуска ракеты-носителя "Протон-М", передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы ГКНПЦ им. Хруничева, в соответствии с графиком пусковой кампании в монтажно-испытательном корпусе 92-А50 космодрома начаты совместные операции по сборке космического аппарата, переходной системы, разгонного блока, головного обтекателя в составе космической головной части (КГЧ). Выведение космического аппарата на расчетную орбиту обеспечит разгонный блок "Бриз-М".

Пуск ракеты-носителя (РН) "Протон-М" с космическим аппаратом (КА) связи EchoStar 21 ("ЭкоСтар-21") запланирован на 8 июня 2017 года в 09 часов 45 минут по времени Астаны.

Контракт на запуск спутника EchoStar 21 с помощью РН "Протон" заключила дочерняя компания Центра им.М.В.Хруничева - российско-американское предприятие International Launch Services Inc. (ILS).

EchoStar 21 - мощный геостационарный спутник связи, изготовленный компанией Space Systems/Loral по заказу ведущего глобального оператора спутниковой связи EchoStar Corporation (США). КА EchoStar 21 предназначен для оказания услуг мобильной спутниковой связи на территории Европы. EchoStar 21 должен стать шестым спутником в орбитальной группировке EchoStar, запущенным с помощью российской РН "Протон".

Напомним, что предыдущий пуск ракеты "Протон-М" с космодрома Байконур состоялся 9 июня 2016 года. После этого Роскосмос принял решение приостановить запуски в связи с обнаруженными проблемами в ступенях ракеты-носителя.

Предстоящий пуск будет первым после годового перерыва, в подготовке и запуске "Протон-М", которому предстоит вывести на заданную орбиту американский спутник EchoStar 21, впервые принимают участие 92 специалиста казахстанского предприятия "Байтерек".