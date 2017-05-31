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Двое казахстанцев пострадали от взрыва в Кабуле

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/dvoe-kaza...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429267-ru.html

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31 мая 2017, 16:40       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Двое казахстанцев пострадали при взрыве в столице Афганистана, передает Международное информагентство "Казинформ".
"Сегодня в результате мощного взрыва в центральной части Кабула пострадали 2 гражданина Казахстана, которые находились в этот момент в гостинице, расположенной в 500 метрах от места взрыва. Один из них, 1982 года рождения, осколками стекла был ранен в голову, другой, 1991 года рождения, - в ногу. Им оказана медицинская помощь, сейчас они в безопасности. С обоими гражданами на постоянной связи находятся казахстанские дипломаты и оказывают им необходимое содействие и помощь", - сообщил на своей странице в Facebook руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.
По его информации, в результате теракта были выбиты стекла здания Посольства Казахстана в Кабуле, который расположен в 1,5-2 километрах от эпицентра взрыва.
"В настоящее время казахстанские дипломаты продолжают выяснять, нет ли других граждан Казахстана среди пострадавших. Город перекрыт. Всех находящихся в столице Афганистана соотечественников просим соблюдать меры предосторожности в городе, известить о своем состоянии близких и родных, а также в случае необходимости связаться с консулом Казахстана в Афганистане по телефону "горячей линии": +93-747- 250-343 (WhatsApp)", - обратился к казахстанцам глава пресс-службы МИД РК.

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