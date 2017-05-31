Работу кыргызстанского художника-ювелира В.Сырнева установили в Германии

31 мая 2017, 16:48 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Работу известного художника-ювелира, заслуженного деятеля культуры и народного художника КР Виктора Сырнева "Синие птицы" установили в парке вблизи города Триер (Германия) символизирующий Великий Шелковый путь. Об этом художник написал на своей страничке в социальных сетях.

"В Штипсхаузене в парке скульптуры в последние дни мая установили мой объект "Синие птицы", символизирующий Великий Шелковый путь. Ведь именно птицы свободно передвигаются и пересекают границы", - сообщил В.Сырнев.