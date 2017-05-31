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Заседание совета глав государств СНГ планируется в октябре в Сочи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429264-ru.html

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31 мая 2017, 16:27       Комментарии

Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести в октябре в Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.
Он отметил, что очередное заседание Совета глав государств предполагается провести в Сочи 11 октября "Учитывая пожелания администраций президентов стран СНГ, на заседание Совета глав государств будут вынесены самые важные для стран вопросы", - сказал С.Лебедев.
Председатель исполкома также проинформировал, что в Сочи днем ранее, 10 октября, пройдет заседание совета министров стран СНГ.
По его словам, заседание Совета глав правительств СНГ, которое состоялось в Казани 26 мая, прошло эффективно, конструктивно, с положительным результатом. Лебедев подчеркнул, что СНГ продолжит работу по углублению экономического и гуманитарного сотрудничества. В целом, отметил Лебедев, процесс адаптации Содружества к современным реалиям продолжается достаточно эффективно.

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