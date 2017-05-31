В "Востоке-5" планируют срубить около 800 деревьев

31 мая 2017, 16:12 Комментарии

Жители столичного микрорайона "Восток-5" жалуются на то, что в связи с ремонтом и расширением дороги по ул. Мамбетова столичные власти планируют срубить порядка 800 деревьев. Зеленые насаждения, которые готов уничтожить «Зеленстрой», отмечены красными крестами.

Ранее, 28 мая, жители микрорайона организовали собрание с участием инициативной группы горожан, на котором обсудили сложившуюся ситуацию. Жители "Востока-5" возмущены тем, что решение об уничтожении 800 деревьев было принято мэрией Бишкека без согласования с местными жителями и проведения общественных слушаний относительной вырубки насаждений.

"Представители китайской компании уже начинают уничтожение зеленых насаждений — деревьев и кустарников — по улице Мамбетова", — сетуют владельцы недвижимости в «Востоке-5».

Напомним, в 2017 году мэрия Бишкека планировала уничтожить более 7 тыс. деревьев. Так, в марте 2017 года «Зеленстрой» вырубил более 100 деревьев на участке от проспекта Чуй до ул. Боконбаева. В ближайших планах муниципалитета — расширение улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинской) за счет вырубки более 1 тыс. деревьев.

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