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В "Востоке-5" планируют срубить около 800 деревьев

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-vost...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429263-ru.html

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31 мая 2017, 16:12       Комментарии

Жители столичного микрорайона "Восток-5" жалуются на то, что в связи с ремонтом и расширением дороги по ул. Мамбетова столичные власти планируют срубить порядка 800 деревьев. Зеленые насаждения, которые готов уничтожить «Зеленстрой», отмечены красными крестами.
Ранее, 28 мая, жители микрорайона организовали собрание с участием инициативной группы горожан, на котором обсудили сложившуюся ситуацию. Жители "Востока-5" возмущены тем, что решение об уничтожении 800 деревьев было принято мэрией Бишкека без согласования с местными жителями и проведения общественных слушаний относительной вырубки насаждений.
"Представители китайской компании уже начинают уничтожение зеленых насаждений — деревьев и кустарников — по улице Мамбетова", — сетуют владельцы недвижимости в «Востоке-5».
Напомним, в 2017 году мэрия Бишкека планировала уничтожить более 7 тыс. деревьев. Так, в марте 2017 года «Зеленстрой» вырубил более 100 деревьев на участке от проспекта Чуй до ул. Боконбаева. В ближайших планах муниципалитета — расширение улицы Токтоналиева (бывш. Душанбинской) за счет вырубки более 1 тыс. деревьев.
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