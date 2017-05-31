Купите шарик. Семилетний Эрмек один содержит бабушку и еще двух детей

31 мая 2017, 16:05 Комментарии

Завтра, 1 июня, в честь Дня защиты детей пройдет флешмоб в поддержку семилетнего Эрмека, который больше полугода содержит больную бабушку, полуторагодовалую сестренку и четырехлетнего братишку. Об этом сегодня, 31 мая, "ВБ" сообщил гражданский активист Дайырбек Орунбеков.

По его словам, отец Эрмека умер два года назад, а мать больше полугода назад уехала на заработки в Москву и на протяжении нескольких месяцев от нее нет вестей.

"В последний раз мальчик слышал свою маму по телефону в марте этого года. В разговоре она сказала, что потеряла паспорт и с тех пор от нее нет вестей. Бабушка Эрмека делает из шариков цветы, а мальчик продает их возле торгового центра "Бета Сторес - 2". Ежедневный заработок мальчик тратит на питание семьи. Взрослые продавцы его прогоняют и не дают реализовывать эти "цветы". Такую несправедливость увидела моя супруга. На меня выходили соотечественники из России, спрашивали о ребенке. Сейчас неравнодушные к судьбе мальчика люди помогают ему. Но несмотря на это мы решили сделать флешмоб в поддержку Эрмека", - сказал Орунбеков.

Он отметил, что цель акции - раскупить все цветы, которые сделают активисты из шариков. Вырученные средства передадут семье Эрмека.

Флешмоб пройдет 1 июня в 18.00 около торгового центра "Бета Сторес-2", расположенного в 7-м микрорайоне.