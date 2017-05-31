Прокуратура проверит парк Навои в Оше, где рухнул аттракцион

31 мая 2017, 16:11 Комментарии

Парк Навои в городе Оше взят под контроль надзорным органом. Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

По данным ведомства, проверка связана с тем, что начинается пора летних каникул. И чтобы не повторился несчастный случай, произошедший 14 мая 2017 года, когда произошло обрушение карусели, региональным структурным подразделениям дано указание поручить уполномоченным органам проверить состояние аттракционов.

"Целью данного прокурорского акта является обеспечение безопасности жизни и здоровья населения при посещении развлекательных зон отдыха, предотвращение трагических и экстремальных обстоятельств", - отметили в Генеральной прокуратуре.