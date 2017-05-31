Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В "Востоке-5" планируют срубить около 800 деревьевВ "Востоке-5" планируют срубить около 800 деревьевДетей "под психотропами" привозят к нам группами — бишкекский наркологДетей "под психотропами" привозят к нам группами — бишкекский нарколог

Прокуратура проверит парк Навои в Оше, где рухнул аттракцион

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360772_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429261-ru.html

Похожие новости

Генпрокуратура отозвала иски к радио "Азаттык"

ГКС определила группу чиновников для проверки на знание кыргызского языка

Октябрьский райсуд прекратил дело по иску Генпрокуратуры в отношении "Азаттык медиа"

Генпрокуратура просит правительство разработать закон об эксплуатации детских аттракционов

Генпрокуратура просит правительство разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционов

31 мая 2017, 16:11       Комментарии

Парк Навои в городе Оше взят под контроль надзорным органом. Об этом сообщают в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.
По данным ведомства, проверка связана с тем, что начинается пора летних каникул. И чтобы не повторился несчастный случай, произошедший 14 мая 2017 года, когда произошло обрушение карусели, региональным структурным подразделениям дано указание поручить уполномоченным органам проверить состояние аттракционов.
"Целью данного прокурорского акта является обеспечение безопасности жизни и здоровья населения при посещении развлекательных зон отдыха, предотвращение трагических и экстремальных обстоятельств", - отметили в Генеральной прокуратуре.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум