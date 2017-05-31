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Комиссия ЖК по делу Каната Исаева изучит вопрос Чудинова и Жапарова

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360773_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429260-ru.html

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31 мая 2017, 16:15       Комментарии

Депутатская комиссия по делу Каната Исаева изучит вопрос и других нардепов - Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова. Такое предложение внес сегодня, 31 мая, лидер партии "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов.
Он отметил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело на двух депутатов "Бир Бола" Чудинова и Жапарова. Обычно в таких ситуациях создаются депутатские комиссии, но в этот раз Сулайманов предложил, чтобы их дело рассмотрела та же комиссия, которая была создана ранее по делу Каната Исаева.
За проголосовали 99 депутатов из 110 зарегистрированных.
Напомним, 18 мая, фракция "Кыргызстан" предложила создать комиссию по уголовному делу в отношении парламентария Каната Исаева. За создание депутатской комиссии проголосовали 88 депутатов из 110.

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