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Asia+: В Таджикистане запретили спонсорство всех информационных программ радио и ТВ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-v-ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429259-ru.html

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31 мая 2017, 16:26       Комментарии

Asia+: Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня без обсуждения единогласно поддержала предложенные правительством республики поправки в закон "О рекламе", согласно которым впредь в стране запрещается спонсорство информационных программ на телевидении и радио независимо от их форм собственности.
По словам депутата Олима Салимзода, также согласно принятым сегодня поправкам впредь производители табачных изделий и алкоголя в республике будут лишены права всякой рекламы своей продукции.
Ни один из проголосовавших депутатов не поинтересовался для чего принимаются соответствующие поправки, на что они направлены. Лишь один депутат на условиях анонимности сказал "АП", что "таким образом правительство Таджикистана пытается защитить информационное пространство страны от воздействия внешних сил".
Поправки также запрещают указывать производителей табачной и алкогольной продукции, даже если они выступили в качестве спонсора того или иного мероприятия.
"Ранее нельзя было указывать их продукцию, теперь нельзя будет указывать и саму компанию, которая производит табачные изделия или алкогольные напитки", - сообщал ранее источник "АП" в парламенте.

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