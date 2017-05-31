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Trend: Власти Туркменистана обсудил вопросы безопасности с Индией

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/turkmenis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429258-ru.html

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В Жогорку Кенеше подняли вопрос о главе ГРС Сарпашеве

31 мая 2017, 16:29       Комментарии

Trend: В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с заместителем советника по национальной безопасности Индии Арвиндом Гупта, говорится во вторник в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.
Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов регионального и международного характера. Были обсуждены такие вопросы в сфере безопасности, как миграция, региональная стабильность и безопасность, сотрудничество в области кибербезопасности, борьба с незаконным оборотом наркотиков и контрабандой, экстремизм, говорится в сообщении.
Важнейшим вектором экономических связей стран является партнерство в топливно-энергетической сфере, где особая роль отведена проекту строительства транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).
"Индийская сторона подчеркнула, что реализация этого проекта представляет собой образец стратегического видения стран-участниц, а для Индии еще и является шансом диверсификации своих источников поставок энергии", - говорится в информации.
Туркменистан приступил к строительству своего участка ТАПИ в декабре 2015 года. Первые поставки в Южную Азию ожидаются в 2020 году.

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