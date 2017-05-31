Назарбаев: Политических преследований в Казахстане нет

31 мая 2017, 15:45 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Глава государства Нурсултан Назарбаев посетил музейно-мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР, передает Tengrinews.kz.

Нурсултан Назарбаев посетил АЛЖИР в рамках Дня памяти жертв политических репрессий, традиционно отмечаемого 31 мая. "Если говорить о Казахстане, здесь арестовано было 103 тысячи человек, 25 тысяч расстреляно. Весь свет казахской интеллигенции, все руководство республики было вырублено. Они погибали от мучений и пыток в застенках", - отметил Президент.

"В 11 концентрационных лагерях, которые построены были по всему Казахстану, отбывали наказание более миллиона человек. Репрессировали в разных регионах Советского Союза - полтора миллиона человек с Северного Кавказа, из Кореи, Прибалтики, Украины, России были переселены сюда, в Казахстан. Таким образом мы стали многонациональным государством, для всех этих репрессированных Казахстан стал родным домом, и мы встретили их с объятиями. С тех пор до сегодняшнего дня в полном взаимопонимании как единый народ, казахстанцы, мы живем", - сказал Назарбаев, выступая перед родными жертв политических репрессий.

Нурсултан Назарбаев вспомнил жестокость, с которой были осуждены жены репрессированных, отметил, что в АЛЖИРе рождались и воспитывались дети. По словам Президента, народ должен держать в памяти ужасные события прошлых лет, чтобы не повторять их сегодня.

"Сегодня трудно даже представить это, потому что мы построили совсем другое государство - правовое государство. Права и свободы граждан защищены, политических преследований в Казахстане нет, узников по этой теме нет", - заверил Назарбаев. Глава государства добавил, что ни одна революция не приносила человеку и государству добро. "Мы знаем, в Северной Африке государство уничтожено, народ отброшен на 10-20 лет, бедствие, терроризм, убийства и бандитизм. Поэтому нам нужно эволюционное развитие, тогда мы будем двигаться вперед. Нужно, помня о своей истории и жестоких сторонах этой истории, делать свои выводы, чтобы этого не повторить", - заключил Глава государства.

АЛЖИР - разговорное название 17-го женского лагеря специального отделения КарЛАГа. Особенностью этого лагеря стало то, что здесь содержались женщины, большая часть которых была репрессирована в соответствии с оперативным приказом НКВД СССР № 00486, который подразумевал репрессии в отношении членов семей изменников Родины. 19 мая в музейно-мемориальном комплексе жертв политических репрессий и тоталитаризма АЛЖИР прошла акция "Ночь в музее", где сотрудники комплекса наглядно показали, как жили репрессированные заложники лагеря.