Депутатская комиссия изучит уголовное дело против Чудинова и Жапарова

31 мая 2017, 16:34 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Депутатская комиссия изучит вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении народных избранников от фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова.

Как сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша, этим вопросом займется комиссия, которая уже рассматривает материалы по уголовному делу, возбужденном в отношении другого парламентария от фракции "Кыргызстан" Канатбека Исаева.

Данный вопрос был обозначен парламентской фракцией "Бир Бол".

Эта комиссия была создана 18 мая 2017 года. В нее вошли депутаты Дастан Джумабеков, Алмазбек Токторов (Кыргызстан), Торобай Зулпукаров, Мурадыл Мадеминов, Асель Кодуранова, Мухтарбек Айнакулов (СДПК), Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Бактыбек Райымкулов (Республика -Ата-Журт), Тынчтык Шайназаров (Онугуу-Прогресс), Улугбек Ормонов (Бир Бол), Алмамбет Шыкмаматов (Ата Мекен).

По информации Генеральной прокуратуры, в отношении бывших членов правительства Чудинова, Жапарова и других лиц уголовное дело возбуждено по статье 303 "Коррупция".

Согласно информации, дело открыли по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн. сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".