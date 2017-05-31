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Депутатская комиссия изучит уголовное дело против Чудинова и Жапарова

Источник:
http://kabar.kg/news/deputatsk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429255-ru.html

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31 мая 2017, 16:34       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Депутатская комиссия изучит вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении народных избранников от фракции "Бир Бол" Игоря Чудинова и Акылбека Жапарова.
Как сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша, этим вопросом займется комиссия, которая уже рассматривает материалы по уголовному делу, возбужденном в отношении другого парламентария от фракции "Кыргызстан" Канатбека Исаева.
Данный вопрос был обозначен парламентской фракцией "Бир Бол".
Эта комиссия была создана 18 мая 2017 года. В нее вошли депутаты Дастан Джумабеков, Алмазбек Токторов (Кыргызстан), Торобай Зулпукаров, Мурадыл Мадеминов, Асель Кодуранова, Мухтарбек Айнакулов (СДПК), Талант Мамытов, Курманкул Зулушев, Бактыбек Райымкулов (Республика -Ата-Журт), Тынчтык Шайназаров (Онугуу-Прогресс), Улугбек Ормонов (Бир Бол), Алмамбет Шыкмаматов (Ата Мекен).
По информации Генеральной прокуратуры, в отношении бывших членов правительства Чудинова, Жапарова и других лиц уголовное дело возбуждено по статье 303 "Коррупция".
Согласно информации, дело открыли по факту незаконного выделения и нецелевого использования в период 2009-2015 годов бюджетной ссуды в размере 200 млн. сомов ОАО "Машиноиспытательная станция".

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