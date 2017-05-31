По предварительным данным, среди пострадавших от теракта в Кабуле нет кыргызстанцев, - МИД

31 мая 2017, 16:02 Комментарии

По предварительным данным, среди погибших и раненых от теракта в Кабуле граждане Кыргызстана отсутствуют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР. В дипломатической зоне Кабула 31 мая в 8:30 утра по местному времени террористы-смертники осуществили крупный террористический акт с применением начиненного взрывчаткой автотранспорта.

В результате этой террористической атаки, по предварительным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибло около 80 человек, еще 319 получили ранения.

Согласно информации посольства КР в Кабуле, в настоящее время введен усиленный контртеррористический режим, все основные дороги, ведущие к центру города блокированы.