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Купите шарик. Семилетний Эрмек один содержит бабушку и еще двух детейКупите шарик. Семилетний Эрмек один содержит бабушку и еще двух детейВ крупном теракте в Кабуле кыргызстанцы не пострадалиВ крупном теракте в Кабуле кыргызстанцы не пострадали

По предварительным данным, среди пострадавших от теракта в Кабуле нет кыргызстанцев, - МИД

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429254-ru.html

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Число жертв взрыва у посольства Германии в Кабуле достигло 80

31 мая 2017, 16:02       Комментарии

По предварительным данным, среди погибших и раненых от теракта в Кабуле граждане Кыргызстана отсутствуют. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел КР. В дипломатической зоне Кабула 31 мая в 8:30 утра по местному времени террористы-смертники осуществили крупный террористический акт с применением начиненного взрывчаткой автотранспорта.
В результате этой террористической атаки, по предварительным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибло около 80 человек, еще 319 получили ранения.
Согласно информации посольства КР в Кабуле, в настоящее время введен усиленный контртеррористический режим, все основные дороги, ведущие к центру города блокированы.

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