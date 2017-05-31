Детей "под психотропами" привозят к нам группами — бишкекский нарколог

31 мая 2017, 16:08 Комментарии

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.

Сотрудники кризисного центра "Сезим" сообщили редакции, что в одной из столичных школ компания подростков увлеклась так называемой "аптечной" наркоманией, - дети приобретали отдельные виды лекарственных препаратов, смешивали их и употребляли в большом количестве для достижения наркотического эффекта.

"Употребление психотропных веществ школьниками - это колоссальная проблема. Бывает, что из школ в сопровождении сотрудников ИДН на обследование привозят несколько детей, а иногда и по десятку человек разом. Таких случаев много", - рассказал нарколог.

Он отметил, что сообщения о фактах употребления детьми психотропных веществ поступали из нескольких школ столицы.