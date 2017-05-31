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Детей "под психотропами" привозят к нам группами — бишкекский нарколог

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/photo/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429253-ru.html

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31 мая 2017, 16:08       Комментарии

Пресс-конференция проходила в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан.
Сотрудники кризисного центра "Сезим" сообщили редакции, что в одной из столичных школ компания подростков увлеклась так называемой "аптечной" наркоманией, - дети приобретали отдельные виды лекарственных препаратов, смешивали их и употребляли в большом количестве для достижения наркотического эффекта.
"Употребление психотропных веществ школьниками - это колоссальная проблема. Бывает, что из школ в сопровождении сотрудников ИДН на обследование привозят несколько детей, а иногда и по десятку человек разом. Таких случаев много", - рассказал нарколог.
Он отметил, что сообщения о фактах употребления детьми психотропных веществ поступали из нескольких школ столицы.

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