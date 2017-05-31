Депутат: Некоторые получают государственные награды через знакомых

31 мая 2017, 15:41 Комментарии

Отдельные личности бегают по знакомым, чтобы получить государственные награды. Об этом на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева.

По ее словам, необходимо сделать инвентаризацию государственных наград и оставить только значимые.

"Очень много государственных наград, которые пылятся на полках у получивших ее. Необходимо оставить самые основные награды, а остальные — убрать. Также многие бегают по знакомым, чтобы получить награду. К примеру, недавно на комитете предложили представить человека к госнаграде, однако, как оказалось, у него несколько выговоров", — предложила она.

Коллега Сурабалдиевой по СДПК Айнуру Алтыбаева заявила, что система госнаград погрязла в коррупции.

"Данные награды — это достояние страны и символ государства. Система присвоения наград должна быть открытой", — сказала она.