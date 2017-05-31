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Депутат: Некоторые получают государственные награды через знакомых

Источник:
http://knews.kg/2017/05/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429252-ru.html

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31 мая 2017, 15:41       Комментарии

Отдельные личности бегают по знакомым, чтобы получить государственные награды. Об этом на заседании парламента заявила депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева.
По ее словам, необходимо сделать инвентаризацию государственных наград и оставить только значимые.
"Очень много государственных наград, которые пылятся на полках у получивших ее. Необходимо оставить самые основные награды, а остальные — убрать. Также многие бегают по знакомым, чтобы получить награду. К примеру, недавно на комитете предложили представить человека к госнаграде, однако, как оказалось, у него несколько выговоров", — предложила она.
Коллега Сурабалдиевой по СДПК Айнуру Алтыбаева заявила, что система госнаград погрязла в коррупции.
"Данные награды — это достояние страны и символ государства. Система присвоения наград должна быть открытой", — сказала она.

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