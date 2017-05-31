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Новости Кыргызстана

МИД: Граждане Кыргызстана не пострадали при теракте в КабулеМИД: Граждане Кыргызстана не пострадали при теракте в КабулеЖогорку Кенеш в третьем чтении одобрил перенос выборов на 15 октябряЖогорку Кенеш в третьем чтении одобрил перенос выборов на 15 октября

В крупном теракте в Кабуле кыргызстанцы не пострадали

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-krup...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429251-ru.html

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31 мая 2017, 15:54       Комментарии

Во время крупного теракта в столице Афганистана Кабуле, где в дипломатической зоне террористы-смертники применили начиненный взрывчаткой автомобиль кыргызстанцы не пострадали сообщает пресс-служба МИДа.
В результате этой террористической атаки, по предварительным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибло около 80, ранено 319 человек.
"Согласно информации посольства КР в Кабуле в настоящее время введен усиленный контртеррористический режим, все основные дороги, ведущие к центру города блокированы. По предварительным данным, среди погибших и раненых, граждане Кыргызской Республики отсутствуют", – говорится в сообщении.

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