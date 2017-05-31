В крупном теракте в Кабуле кыргызстанцы не пострадали

31 мая 2017, 15:54 Комментарии

Во время крупного теракта в столице Афганистана Кабуле, где в дипломатической зоне террористы-смертники применили начиненный взрывчаткой автомобиль кыргызстанцы не пострадали сообщает пресс-служба МИДа.

В результате этой террористической атаки, по предварительным данным Министерства здравоохранения Афганистана, погибло около 80, ранено 319 человек.

"Согласно информации посольства КР в Кабуле в настоящее время введен усиленный контртеррористический режим, все основные дороги, ведущие к центру города блокированы. По предварительным данным, среди погибших и раненых, граждане Кыргызской Республики отсутствуют", – говорится в сообщении.