Жогорку Кенеш определился с датой выборов президента

31 мая 2017, 15:38 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили изменения в закон Кыргызской Республики "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" в третьем чтении. Об этом стало известно в ходе голосования.

Инициаторы предлагают определить дату выборов президента КР. Так, в статье 48 закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша" предлагается заменить слова "третье воскресенье ноября" на "третье воскресенье октября.

Законопроект также предлагает внести поправки в части увеличения избирательного залога и избирательного порога с 7% до 9%, обеспечения принципов открытости процедуры голосования и подсчета голосов, распределения мандатов внутри единого списка кандидатов политической партии и исключения некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, отзыва списка кандидатов после голосования до распределения депутатских мандатов.

За изменения проголосовали 104 депутата, против — 9.

Напомним, представители неправительственных организаций активно выступают против принятия поправок в закон "О выборах". По данным директора ОФ "Гражданская платформа" Айнуры Усупбековой, увеличение сумм избирательных фондов спровоцируют политические силы вести нечестную агитацию, а поправки, касающиеся деятельности наблюдателей на выборах, нарушают принципы международных стандартов, касающихся мониторинга выборных процессов.