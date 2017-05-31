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Жогорку Кенеш определился с датой выборов президента

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/zhogor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429250-ru.html

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Активист Ондуруш Токтонасыров провел акцию протеста против поправок в Закон "О выборах президента"

31 мая 2017, 15:38       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили изменения в закон Кыргызской Республики "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР" в третьем чтении. Об этом стало известно в ходе голосования.
Инициаторы предлагают определить дату выборов президента КР. Так, в статье 48 закона "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша" предлагается заменить слова "третье воскресенье ноября" на "третье воскресенье октября.
Законопроект также предлагает внести поправки в части увеличения избирательного залога и избирательного порога с 7% до 9%, обеспечения принципов открытости процедуры голосования и подсчета голосов, распределения мандатов внутри единого списка кандидатов политической партии и исключения некоторых кандидатов из зарегистрированного списка, отзыва списка кандидатов после голосования до распределения депутатских мандатов.
За изменения проголосовали 104 депутата, против — 9.
Напомним, представители неправительственных организаций активно выступают против принятия поправок в закон "О выборах". По данным директора ОФ "Гражданская платформа" Айнуры Усупбековой, увеличение сумм избирательных фондов спровоцируют политические силы вести нечестную агитацию, а поправки, касающиеся деятельности наблюдателей на выборах, нарушают принципы международных стандартов, касающихся мониторинга выборных процессов.

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