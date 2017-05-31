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Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил перенос выборов на 15 октября

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360769_jo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429249-ru.html

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31 мая 2017, 15:51       Комментарии

Сегодня, 31 мая, депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении одобрили законопроект о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".
Отметим, документ предусматривает изменение даты проведения выборов президента. Голосование предлагается перенести с 19 ноября на 15 октября.
За перенос выборов проголосовали 106 депутатов из 115, а также были против 9.
Напомним, закон вступит в силу после того, как его подпишет президент страны.
Помимо переноса выборов на 15 октября также предлагается повысить залог для кандидатов в президенты со 100 тыс. до миллиона сомов.
Еще одна важная поправка - увеличение избирательного порога для партий во время выборов. Согласно новому законопроекту порог повышается с 7% до 9%. Кроме того, место выбывшего депутата занимает новый депутат того же пола. Однако эта норма вступит в силу в 2020 году.

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