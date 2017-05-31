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Генпрокуратура просит правительство разработать закон об эксплуатации детских аттракционовГенпрокуратура просит правительство разработать закон об эксплуатации детских аттракционовВ Бишкеке в честь международного дня защиты детей прошло праздничное мероприятиеВ Бишкеке в честь международного дня защиты детей прошло праздничное мероприятие

Генпрокуратура просит правительство разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционов

Источник:
http://kabar.kg/news/genprokur...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429248-ru.html

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31 мая 2017, 15:49       Комментарии

Бишкек, 31 мая/Кабар/. Генпрокуратура внесло в правительство предложение разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.
Сообщается, что такое предложение было внесено в связи с обрушением карусели 14 мая 2017 года в парке имени Навои города Ош и предстоящими школьными каникулами.
Вместе с тем, региональным структурным подразделениям прокуратуры дано указание о необходимости поручить уполномоченным органам организацию проверки соответствия стандартам развлекательных аттракционов, приема их в эксплуатацию и соблюдения требований технической безопасности.
Напомним, что в парке имени Алишера Навои города Оша 14 мая рухнула карусель, пострадали восемь человек. В больницу тогда госпитализировали троих, состояние одной из пострадавших оценивалось как стабильно тяжелое.

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