Генпрокуратура просит правительство разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционов

31 мая 2017, 15:49 Комментарии

Бишкек, 31 мая/Кабар/. Генпрокуратура внесло в правительство предложение разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционов. Об этом сообщает пресс-служба главного надзорного органа.

Сообщается, что такое предложение было внесено в связи с обрушением карусели 14 мая 2017 года в парке имени Навои города Ош и предстоящими школьными каникулами.

Вместе с тем, региональным структурным подразделениям прокуратуры дано указание о необходимости поручить уполномоченным органам организацию проверки соответствия стандартам развлекательных аттракционов, приема их в эксплуатацию и соблюдения требований технической безопасности.

Напомним, что в парке имени Алишера Навои города Оша 14 мая рухнула карусель, пострадали восемь человек. В больницу тогда госпитализировали троих, состояние одной из пострадавших оценивалось как стабильно тяжелое.