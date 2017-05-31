МИД: Граждане Кыргызстана не пострадали при теракте в Кабуле

31 мая 2017, 16:02 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Граждане Кыргызстана не пострадали при теракте в Кабуле, сообщает пресс-служба МИД КР.

31мая в 8:30 утра по местному времени в дипломатической зоне Кабула, террористами-смертниками был осуществлен крупный террористический акт с применением начиненного взрывчаткой автотранспорта.

В результате этой террористической атаки, по предварительным данным Министерства здравоохранения Исламской Республики Афганистан, погибло около 80, ранено 319 человек.

"Согласно информации Посольства КР в Кабуле в настоящее время введен усиленный контртеррористический режим, все основные дороги, ведущие к центру города блокированы. По предварительным данным, среди погибших и раненых, граждане Кыргызстана отсутствуют", - сообщил в МИД.