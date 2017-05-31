По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 1 июня

31 мая 2017, 15:23 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +9...+14

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +9...+14

днем: +22...+27

Баткенская область

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +12...+17

днем: +24...+29

Иссык-Кульская область

ночью: +5...+10

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +2...+7

днем: +17...+22

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +26...+28.