По Кыргызстану преимущественно без осадков — прогноз погоды на 1 июня

31 мая 2017, 15:23 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 1 июня. По сообщению Кыргызгидромета, в отдельных горных и предгорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с, по акватории озера Иссык-Куль с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +9...+14
днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +9...+14
днем: +22...+27
Баткенская область
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +12...+17
днем: +24...+29
Иссык-Кульская область
ночью: +5...+10
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +2...+7
днем: +17...+22
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11...+13, максимальная температура воздуха днем +26...+28.