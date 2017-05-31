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Жогорку Кенеш определился с датой выборов президентаЖогорку Кенеш определился с датой выборов президентаЖогорку Кенеш поддержал проведение выборов президента 15 октябряЖогорку Кенеш поддержал проведение выборов президента 15 октября

ЖК окончательно одобрил новую дату президентских выборов – 15 октября

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429245-ru.html

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Жогорку Кенеш поддержал проведение выборов президента 15 октября

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31 мая 2017, 15:36       Комментарии

Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР. Решение принято на заседании 31 мая. По проекту закона переносится дата проведения президентских выборов с 19 ноября на 15 октября 2017 года.
Также увеличивается избирательный залог для кандидатов в президенты с 100 тыс. до 1 млн сомов.
Кандидаты будут сдавать тест на знание кыргызского языка по системе "Кыргызтест". Уточняется, что кандидат на должность президента должен владеть государственным языком на уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения для осуществления профессиональной деятельности, характеризуемом как уровень "Выше среднего" согласно требованиям системы определения уровня владения государственным языком, утверждаемой правительством. Уровень владения языком удостоверяется сертификатом установленного образца - сертификат об уровне владения государственным языком.
Не предоставление в ЦИК кандидатом на должность президента или его уполномоченным представителем сертификата об уровне владения государственным языком является основанием для отказа в регистрации.
Центральная избирательная комиссия за 60 календарных дней до дня голосования обязана проинформировать избирателей о необходимости ознакомиться со списками избирателей через СМИ и иными доступными способами.
Запрещается использование зеленых насаждений, деревьев, склонов и вершин гор и холмов, других природных возвышенностей в целях размещения агитационных материалов.
Кроме того, вводятся нормы об увеличении республиканского избирательного порога с 7% до 9% и о том, что место выбывшего депутата занимает новый депутат того же пола. Последние 2 поправки идут с уточнением, что они вступают в силу с 1 января 2020 года.
Депутаты голосовали по проекту закона 3 раза. По итогам последнего голосования "за" проект закона проголосовали 106 депутатов, "против" - 9. Всего на момент голосования регистрацию прошли 115 депутатов.

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