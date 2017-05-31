Депутат предлагает налагать штрафы до 1 млн сомов за нарушения ПДД со смертельным исходом

31 мая 2017, 15:28 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев (СДПК) предлагает налагать штрафы до 1 млн сомов за нарушение правил дорожного движения.

Как отмечается в справке-обосновании законопроекта, действующие нормы, предусмотренные статьями Уголовного кодекса, позволяют обвиняемым избегать уголовного наказания даже в тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек.

Это происходит потому, что согласно статье 26 Уголовно-процессуального кодекса, в зависимости от характера и тяжести совершенного преступления обвинение в суде осуществляется в частном, частно-публичном и публичном порядке. Дела частного и частно-публичного обвинения, как правило, возбуждаются на основании заявления потерпевшего и могут завершится примирением сторон. К делам частно-публичного обвинения относятся преступления небольшой тяжести и менее тяжкие преступления. Такие преступления как нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортом, причинившее потерпевшему менее тяжкий или тяжкий вред здоровью либо повлекшее смерть потерпевшего, относятся к делам частно-публичного обвинения.

"Смерть потерпевшего, по сути, неосторожное убийство лица. Однако, обвиняемый или его родственники, пользуясь правом примирения, прибегают к подкупу родственников умершего человека. В большинстве случаев, родственники идут на уступки, что приводит к безнаказанности обвиняемого. Эта архаичная норма о примирении сторон в случае смерти человека становится нормой в обществе. Смерть человека списывается на случайность ("кырсык"), а в результате обвиняемый безнаказанно продолжает управлять транспортным средством", - отмечает парламентарий.

Кроме того, санкции УК дают судьям большие возможности для выбора наказания: от простого публичного извинения до лишения свободы обвиняемого, что приводит к коррупционным проявлениям.

В связи с чем предлагается ужесточить наказание, в частности внести норму, по которой нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, причинившее потерпевшему менее тяжкий вред здоровью, наказывается штрафом в размере 1 тыс. расчетных показателей (100 тыс. сомов) с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

То же деяние, повлекшее смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

То же деяние, повлекшее гибель нескольких лиц, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

Деяния, совершенные лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 10 лет с лишением права управлять транспортным средством сроком на 3 года.

Оставление лицом, управляющим транспортным средством, места дорожно-транспортного происшествия, в результате которого был причинен тяжкий вред здоровью участников дорожного движения либо наступила смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы сроком на 5 лет с лишением права управления транспортным средством сроком на 3 года.

Допуск к управлению транспортным средством лица, находящегося в состоянии алкогольного, наркотического или любого другого опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством, лицом, ответственным за эксплуатацию такого транспортного средства, если это повлекло последствия, наказывается штрафом в размере 10 тыс. расчетных показателей (1 млн сомов) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет либо лишением свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации всех видов транспорта, если это повлекло причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего, наказывается штрафом в размере 5 тыс. расчетных показателей (500 тыс. сомов).

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть одного или более лиц, наказывается штрафом в размере 10 тыс. расчетных показателей либо лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.