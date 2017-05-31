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Парламент одобрил поправки, по которым учреждения, предоставляющие соцуслуги, будут проходить аккредитацию

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429242-ru.html

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31 мая 2017, 15:39       Комментарии

Парламент на заседании 31 мая одобрил поправки в закон об основах социального обслуживания населения в Кыргызстане. Законопроектом вводится такое понятие, как аккредитация - процедура оценки полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги клиентам социальной службы. По результатам аккредитации выдается сертификат об аккредитации, удостоверяющий, что аккредитованная организация соответствует установленным требованиям.
Аккредитация полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания, финансируемых за счет иных средств, кроме средств из государственного бюджета, может проводиться на добровольной основе.
Порядок аккредитации полустационарных организаций и учреждений социального обслуживания, оказывающих социальные услуги клиентам социальной службы, утверждается правительством КР.
По итогам голосования "за" проект закона проголосовали 115 депутатов, "против" - 1. Всего на момент голосования регистрацию прошли 116 депутатов.

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