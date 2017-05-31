В Бишкеке в честь международного дня защиты детей прошло праздничное мероприятие

31 мая 2017, 15:43 Комментарии

Первомайская районная администрация в рамках международного дня защиты детей в зале Национального центра детей и юношества "Сейтек" провела праздничное мероприятие. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В мероприятии приняли участие 620 детей из малообеспеченных семей, состоящие на учете Управления социального развития района. Приглашенным были вручены подарки и показана праздничная концертная программа.

Муниципальная администрация на 1 июня запланировала ряд праздничных мероприятий.

В 10:00 в Центре реабилитации беспризорных детей пройдет турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей, состоящих на учете в ИДН УВД района.

С 11:00 в парке им.Панфилова будут организованы праздничный концерт, выставка работ детского творчества, конкурс рисунков на асфальте, массовые игры и конкурсы.

В 12:00 в открытом бассейне микрорайона Юг-2 (возле дома №8) состоится открытие летнего купального сезона для детей с вручением подарков, концертной программы и раздачей мороженного.

Во всех МТУ и жилых массивах района для детей будут проходить культурно-массовые, спортивные мероприятия.