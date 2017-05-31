Генпрокуратура просит правительство разработать закон об эксплуатации детских аттракционов

31 мая 2017, 15:50 Комментарии

Генеральная прокуратура внесла предписание правительству о разработке соответствующей нормативно-правовой базы по регулированию процессов, связанных с безопасной эксплуатацией аттракционов.

Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, предписание внесено в связи с обрушением карусели 14 мая 2017 года в парке им.Навои города Ош и предстоящими школьными каникулами.

Прокурорский акт внесен для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения при посещении развлекательных зон отдыха, предотвращения трагических и экстремальных обстоятельств.

Региональным структурным подразделениям прокуратуры дано указание о необходимости поручить уполномоченным органам организацию проверки соответствия стандартам развлекательных аттракционов, приема их в эксплуатацию и соблюдения требований технической безопасности.

В результате обрушения аттракциона в парке имени А.Навои в городе Ош 14 мая примерно в 18:30 пострадало 8 человек.