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Жогорку Кенеш в третьем чтении одобрил перенос выборов на 15 октябряЖогорку Кенеш в третьем чтении одобрил перенос выборов на 15 октябряГенпрокуратура просит правительство разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционовГенпрокуратура просит правительство разработать закон по безопасной эксплуатации аттракционов

Генпрокуратура просит правительство разработать закон об эксплуатации детских аттракционов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429240-ru.html

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31 мая 2017, 15:50       Комментарии

Генеральная прокуратура внесла предписание правительству о разработке соответствующей нормативно-правовой базы по регулированию процессов, связанных с безопасной эксплуатацией аттракционов.
Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, предписание внесено в связи с обрушением карусели 14 мая 2017 года в парке им.Навои города Ош и предстоящими школьными каникулами.
Прокурорский акт внесен для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения при посещении развлекательных зон отдыха, предотвращения трагических и экстремальных обстоятельств.
Региональным структурным подразделениям прокуратуры дано указание о необходимости поручить уполномоченным органам организацию проверки соответствия стандартам развлекательных аттракционов, приема их в эксплуатацию и соблюдения требований технической безопасности.
В результате обрушения аттракциона в парке имени А.Навои в городе Ош 14 мая примерно в 18:30 пострадало 8 человек.

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