Почему в Бишкеке не останется авто дешевле 5 тысяч долларов

31 мая 2017, 15:40 Комментарии

Если всего год назад кыргызстанцы ломали голову над тем, как продать машину, то сейчас стало не так-то просто ее купить. По подсчетам экспертов, цены на автомобили за год выросли от 5 до 30 процентов, и приобрести авто в хорошем состоянии стало проблематично.

По словам скупщика автомобилей Тимура Сайметдинова, сейчас работы у него прибавилось.

"В основном поднялась стоимость недорогих автомобилей в приличном состоянии. Мы больше не стараемся найти супер-хорошее авто, и все равно поиск занимает гораздо больше времени. Да и клиенты готовы брать то, что есть", - рассказывает предприниматель.

О том, что стало сложнее купить новый автомобиль, рассказывает и исполнительный директор авторынка РИОМ Айбек Баратов.

Honda Fit "Сейчас мы дошли до такой ситуации, что люди приходят на авторынок и не могут найти желаемую машину. Раньше нужных вариантов было аж пара десятков, а теперь лишь 1-2. Создается определенный ажиотаж", - подчеркивает Баратов.

По его словам, цены на рынке на недорогие ходовые модели поднялись на 10-15 процентов, а популярные внедорожники прибавили в стоимости все 20. Так, всего за год средняя стоимость поддержанного Lexus GX увеличилась с 16 до 20 тысяч долларов.

Отчего все так подорожало? По словам президента Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Сергея Пономарева, во многом виновата автомобильная лихорадка 2014-2015 годов.

"Перед вступлением Кыргызстана в ЕАЭС многие решили подзаработать. Люди взяли кредиты, заложили дома, чтобы купить машины. Они планировали перепродать их в Россию и Казахстан, однако выяснилось, что по закону этого делать нельзя. Стало понятно, что в таком количестве в Кыргызстане эти машины никому не нужны", - рассказывает Пономарев.

По словам эксперта, переизбыток машин и необходимость выплачивать кредиты привели к тому, что автомобили продавались по бросовым ценам. Рынок обрушился.

"Люди больше не хотели завозить в страну автомобили. Те машины, которые были еще тогда массово ввезены, постепенно распродались. Отсюда и нынешнее повышение цен", - отмечает экономист.

Независимый эксперт Кубат Рахимов обращает внимание и на тот факт, что при вступлении в ЕАЭС таможенные пошлины за ввоз автомобилей из-за рубежа возросли, а технические требования к ним ужесточились.

"Сейчас кто-то продолжает завозить автомобили по старым схемам, но это скорее единичные случаи. Не все готовы заплатить 5-7 тысяч долларов только за таможенные пошлины. Но я знаю, что подобное случается", - отметил экономист.

Эксперт напомнил и о том, что автомобили, которые в какой-то момент стали привозить из России, за год подорожали только потому, что рубль укрепился по отношению к сому.

"Россияне как продавали, так и продают за рубли. Из-за курсовой разницы цены на российские товары всего за полтора года поднялись на треть", - отметил Рахимов.

Стоит ли покупать машину сейчас? Плохие новости для тех, кто еще не купил себе железного коня: эксперты единогласно прогнозируют дальнейшее повышение цен. Хотя бы потому, что стоимость растаможки ввозимых машин также увеличивается каждые полгода.

"Это неизбежно! На своем опыте могу сказать, что в среднем подержанные машины будут дорожать на 3-5 процентов в год. Это однозначно", - подчеркнул Пономарев.

Единственное, что может повлиять на стоимость бывших в употреблении автомобилей, - это новенькие машины, завезенные в Кыргызстан прямо с конвейеров. Как предполагают эксперты, недорогие модели могут вытеснить с рынка подержанные.

"Стали активнее работать банки и официальные дистрибьюторы. Теперь человек за 10-15 тысяч долларов может приобрести совершенно новую машину. При этом не обязательно платить сразу: многие компании позволяют рассчитаться с долгами в течение года", - подчеркнул Баратов.

По данным менеджера по маркетингу Autocenter Estocada Элиты Каниметовой, за год продажи новых автомобилей выросли в два раза.

"Мы не поднимаем цены, более того, в конце 2016 года наша компания запустила новое предложение. Теперь автомобиль можно купить в рассрочку, без процентов", - отметила она.

Эксперты сходятся во мнении, что эра недорогих подержанных машин подходит к концу. Как отмечает бизнесмен Артем Трифонов, машины дешевле 3-5 тысяч долларов со временем вообще исчезнут.

"Скорее всего, будем жить, как в России, Казахстане: брать кредиты и ездить на новых авто. Машин за 3-5 тысяч долларов не останется, ведь к определенному времени без нового завоза эти автомобили окажутся в настолько удручающем состоянии, что не будет смысла их покупать", - считает Трифонов.

А вот спрос на машины бизнес-класса, напротив, повысится, уверен аналитик компании LALAFO Юрий Башкатов.

"Тренды очевидны: спрос на дорогие автомобили будет расти, как, впрочем, и цены на них. Думаю, что для состоятельных кыргызстанцев желанными марками окажутся такие бренды, как Audi, Mercedes, BMW", - отметил Башкатов.

Какие плюсы в этой ситуации По мнению Баратова, в течение следующих пяти лет автопарк в стране будет обновляться.

"Официальные представители автоконцернов уже начинают открываться здесь. Очень активно вышли на рынок Renault и Kia", - пояснил он.

Рахимов уверен, что рынок подошел к новой фазе и она благотворно скажется на дорожной ситуации.

"Во-первых, новые автомобили экономичнее, во-вторых, они не так пагубно влияют на экологию. Но самое главное - они безопаснее. Сейчас 80 процентов того, что ездит по улицам Бишкека, - это болиды. У нас отменили техосмотр, и поэтому мы не догадываемся, работают ли у них тормоза или нет", - отмечает экономист.

По его мнению, авторынок в том виде, в котором он пребывает сейчас - подержанный и бессистемный, вот-вот должен умереть.