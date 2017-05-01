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Акция "Переводы совершай — на Бали отдыхай"

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/aktsiy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429238-ru.html

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31 мая 2017, 15:32       Комментарии

Уважаемые клиенты!
Напоминаем о запуске с 1 марта совместного проекта с "Юнистрим" с еще большим количеством отличных подарков для отправителей и получателей денежных переводов "Юнистрим" — акции "Переводы совершай — на Бали отдыхай!".
Главные призы – 2 путевки на двоих в один из самых роскошных курортов на Земле – остров Бали (Индонезия).
Акция состоит из четырех промежуточных и одного основного этапов и продлится до 31 декабря 2017 года. По итогам каждого из промежуточных этапов будут определены 2 победителя, отправившие и получившие максимальное количество переводов, превышающие пороговый лимит 3 000RUB/50 USD/50EUR, которые получат подарки — сотовые телефоны модели IPhone6. По итогам основного этапа будут определены 2 победителя — счастливые обладатели двух путевок на двоих на остров Бали.
Этапы акции:
<ul> <li>Основной:</li> </ul> с 01 марта по 31 декабря 2017 г.
<ul> <li>Промежуточные:</li> </ul> 1 этап —  с 01 марта по 30 апреля  ;
2 этап – с 01 мая по 31 июля;
3 этап – с 01 августа по 31 октября;
4 этап – с 01 ноября по 31 декабря;
Уважаемые клиенты, акция стартует 1 марта, и первый победитель будет определен уже 15 мая 2017 года. Условия участия в акции просты – как можно больше отправляйте и получайте денежные переводы по "Юнистрим".
Справочно: 1 этап акции завершился и победителями данного этапа стали клиенты Банка Бактыбек Тулобердиев и Динара Алмаспекова. 26 мая они получили сертификаты на сотовые телефоны  iPhone 6s из рук заместителя председателя правления ОАО "РСК Банк" Айчурек Жакыповой и представителя Департамента по развитию продаж и сопровождению банков-партнеров стран Ближнего зарубежья системы "Юнистрим" Отабека Алиаскарова, который специально прилетел из Москвы для вручения призов.
Еще раз благодарим всех, кто принял участие в акции.
Спешите, осталось 3 этапа акции.
У вас есть шанс победить!
С уважением, ОАО "РСК Банк".

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